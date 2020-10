La settima puntata del Grande Fratello Vip 5 rischia di essere la più forte di questa edizione. È stato reso noto che Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci. Su questa missiva si concentrerà la parte principale del racconto della settima puntata. La lettera sarà consegnata nelle mani di Elisabetta Gregoraci e la soubrette dovrebbe leggerla.

Si aggiunge un nuovo atto alla lite a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nella puntata di venerdì scorso, proprio la soubrette aveva voluto rispondere in merito alle dichiarazioni che il suo ex marito ha rilasciato al Fatto Quotidiano.

Quando ho conosciuto Flavio Briatore lui aveva già tutto quello che poi ha segnato la nostra storia, quindi quando ci siamo lasciati non ho preteso nulla, se non passare 15 giorni di vacanza all'anno con mio figlio. Che questa cosa accada in Sardegna a casa sua, per far sì che mio figlio abbia un nido, non credo sia un problema. Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Sono sempre andata dritta per la mia strada, anche quando lui si opponeva. Mi spiace abbia detto queste cose, perché io non ho mai detto nulla e credo certe cose non debbano uscire dalla sfera privata. Quanto al mio lavoro, non ho paura di andare a tagliare nastri alle sagre, lo faccio con orgoglio.