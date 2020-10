Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un momento particolare nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, chiamata da Alfonso Signorini a rispondere alle affermazioni di Flavio Briatore che, tramite un'intervista in settimana aveva tuonato contro la sua ex moglie. "Il tuo è parso quasi uno sfogo, un tuffo senza rete di protezione nel tuo passato", le ha detto il conduttore: "Quando stai con una persona ci sono alti e bassi – ha detto Gregoraci – e anche se ci siamo lasciati, è come se non fosse accaduto perché c'è un figlio di mezzo. Sapevo di sposare un uomo importante, ma non nego di essermi sentita sola in molti momenti. Momenti in cui sono stata male, molto delicati, in cui lo avrei voluto al mio fianco".

Signorini le ha chiesto di quanto detto in settimana, quando ha raccontato come Briatore l'avesse lasciata sola nel giorno del funerale di sua madre. Affermazioni che Briatore ha smentito, tramite i suoi legali. Quindi la precisazione di Gregoraci: "Flavio, nel giorno del funerale di mia madre, ha preso il suo aereo privato per andare in Sardegna e ti dico anche con chi è andato a cena. Mi spiace doverlo ribadire, perché è un tema che lui conosce bene perché è stato motivo di sofferenza per me e litigio".ù

Ma non è tutto, perché Briatore ha rilasciato un'intervista al Fatto in cui ha sparato a zero sull'ex moglie, parlando del lusso in cui l'ha fatta navigare per anni e dei soldi che le passa ogni mese. Gregoraci, indignata, ha risposto punto su punto: "Quando ho conosciuto Flavio Briatore lui aveva già tutto quello che poi ha segnato la nostra storia, quindi quando ci siamo lasciati non ho preteso nulla, se non passare 15 giorni di vacanza all'anno con mio figlio. Che questa cosa accada in Sardegna a casa sua, per far sì che mio figlio abbia un nido, non credo sia un problema".

"Non dico quanto le do al mese, ma non è obbligata ad andare a tagliare nastri alle sagre di Paese" ha detto Briatore e Elisabetta Gregoraci ha risposto precisando in merito alla questione: "Subito dopo la separazione uscirono delle dichiarazioni secondo le quali avrei preso tanti soldi, ma non è assolutamente vero". Briatore ha inoltre detto che se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini per affrancarsi dal suo sostegno "allora che lo faccia e io smetto anche di passarle quello che le passo, per mostrare di essere autonoma". Anche su questo è arrivata la risposta puntuale: