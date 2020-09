Tra i programmi di stasera sabato 26 settembre c'è la seconda puntata di "Ballando con le stelle 2020", il programma televisivo condotto da Milly Carlucci. Non ci sarà nemmeno in questa puntata il ballerino Samuel Peron, risultato ancora positivo al Covid, mentre Raimondo Todaro, operato d'urgenza per un appendicite, è in fase di ripresa.

Su Canale 5, invece, continua l'appuntamento con il talent show "Tu si que vales": nuove esibizioni e talenti da scoprire per il programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, e Martìn Castrogiovanni, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari nei panni di giudici.

Tra i film di stasera 26 settembre 2020 segnaliamo il film "Arrivano i prof" su Rai Tre , una commedia con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt che, ritenuti i peggiori professori d'Italia, vengono assunti al liceo Alessandro Manzoni come ultimo disperato tentativo di far avere il diploma ai peggiori studenti dell'istituto.

Su Italia Uno, invece, c'è "L'era glaciale 3 – L'alba dei dinosauri", il terzo capitolo della saga d'animazione che racconta le avventure di Manny, Diego e Sid questa volta alle prese con tre cuccioli di dinosauro.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:35: Ballando con le stelle (Programma d'intrattenimento)

Ballando con le stelle (Programma d'intrattenimento) 00:40: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai News 24 (Programma d'informazione) 01:12: Che tempo fa (Talk show)

Che tempo fa (Talk show) 01:15: Sottovoce (Programma d'intrattenimento)

Rai Due

21:05: S.WA.T. (Serie tv)

S.WA.T. (Serie tv) 21:55: S.W.A.T. (Serie tv)

S.W.A.T. (Serie tv) 22:40: Bull (Serie tv)

Bull (Serie tv) 23:30: Tg2 Dossier (Programma d'informazione)

Rai Tre

21:20: Arrivano i prof (Film drammatico)

Arrivano i prof (Film drammatico) 23:10: Tg Regione (Programma d'informazione)

Tg Regione (Programma d'informazione) 23:15: Tg 3 Mondo (Programma d'informazione)

Tg 3 Mondo (Programma d'informazione) 23:45: Un giorno in pretura (Programma televisivo)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: Eliminators (Film d'azione)

Eliminators (Film d'azione) 23:27: Lo squalo 2 (Film d'azione)

Lo squalo 2 (Film d'azione) 01:42: Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 01:57: Televendita Media Shopping (Programma televisivo)

Canale 5

21:20: Tu si que vales (Programma d'intrattenimento)

Tu si que vales (Programma d'intrattenimento) 00:40: Tg5 (Programma d'informazione)

Tg5 (Programma d'informazione) 01:15: Paperissima Sprint (Programma d'intrattenimento)

Paperissima Sprint (Programma d'intrattenimento) 01:42: Solo per amore (Serie Tv)

Italia Uno

21:25: L'era glaciale 3 – L'alba dei dinosauri (Film d'animazione)

L'era glaciale 3 – L'alba dei dinosauri (Film d'animazione) 23:15: Happy Feet (Film d'animazione)

Happy Feet (Film d'animazione) 01:20: iZombie – Il disinfestatore (Serie tv)

iZombie – Il disinfestatore (Serie tv) 02:22: Sport Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Petra (Serie tv)

Petra (Serie tv) 22:50: Come un gatto in tangenziale (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Tora! Tora! Tora! (Film di guerra)

22:55: Okinawa (Film di guerra)

Rai Premium

21:20: Ognuno è perfetto (Serie tv)

22:2o: Ognuno è perfetto (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Cento giorni a Palermo (Film storico)

00:05: Il giorno e la storia (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)



01:05: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: American gigolò (Film giallo)

00:40: Otto e mezzo (Programma d'approfondimento)

La7d

21:30: Professor T. – Serial Killer (Serie tv)

22:25: Professor T. – Serial Killer (Serie tv)

TV8

21:30: Ogni cosa è segreta (Film drammatico)



23:15: Ex (Film d'azione)

Real Time

21:30: Vite al limite (Programma di intrattenimento)

23:15: Vite al limite (Programma di intrattenimento)

Cielo

21:15: La chiave (Film erotico)

23:15: A letto con Daisy (Documentario)

Nove

21:25: Clandestino – ‘Ndrangheta (Documentario)

23:00: Clandestino (Documentario)

Paramount

21:10: Amore per sempre (Film commedia)

23:00: Law & Order – Unità vittime speciali (Serie tv)

Iris

21:00: Cospiracy – La cospirazione (Film drammatico)

23:17: The score (Film thriller)

Dmax

21:25: 300 Million years (Documentario)

23:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

23:15: Into the wild: India – Vita da gibbone (Documentario)

Top Crime

21:10: La signora in giallo (Serie tv)

22:00: The mentalist (Serie tv)