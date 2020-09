Sembra non esserci pace per Ballando con le stelle e il suo cast, alle prese con un'edizione particolarmente sfortunata. In un video pubblicato su Instagram, Milly Carlucci ha aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute di Raimondo Todaro e Samuel Peron. Se il primo è stato operato di appendicite, sembrava che il secondo fosse uscito finalmente dall'incubo del Covid: invece Peron è risultato nuovamente positivo.

Samuel Peron di nuovo positivo sui tre parametri

"Sembra il bollettino di guerra, rido per non piangere", ha iniziato la Carlucci nel filmato, informando l'inatteso risvolto che riguarda Samuel Peron, il ballerino costretto a rinunciare a Ballando perché contagiato dal coronavirus. Purtroppo, dopo un tampone negativo, risulta ancora malato di Covid:

La strabiliante notizia di oggi per quanto riguarda Samuel è che, dopo il tampone negativo dell'altra volta, si è ripositivizzato su tutti e tre i parametri. Una cosa incredibile, non ci possiamo credere. Questo dice quanto possa essere insidioso e strano e sconosciuto questo virus. Non sappiamo cosa pensare. Fatto sta che lui è positivo un'altra volta. In bocca al lupo Samuel.

Come sta Raimondo Todaro dopo l'intervento

Todaro, invece, è stato costretto a un ricovero d'urgenza per un'appendicite. È stato operato e ora è in fase di convalescenza: "Raimondo sta bene. Oggi non è stata una giornata brillantissima, ma si sa che con questo è il post operatorio. Raimondo è sulla strada del recupero. Non abbiamo ancora nessun esternazione dei medici per sapere se potrà essere con noi sabato, anche solo per applaudire". Al momento, dunque, non è chiaro se riuscirà a tornare nel cast di Ballando al fianco della partner Elisa Isoardi, con cui è nata una speciale amicizia.