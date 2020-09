Raimondo Todaro è stato ricoverato per appendicite. Il ballerino professionista di Ballando con le stelle 2020 è stato operato nella serata del 21 settembre. In queste ore, ha pubblicato una foto che lo ritrae in ospedale. Intanto, Milly Carlucci è intervenuta sui social e in un video, ha fatto il punto della situazione. Ha spiegato che Todaro dovrà affrontare un periodo di convalescenza. Ancora non è dato sapere chi lo sostituirà e affiancherà Elisa Isoardi nel programma di Rai1.

Le parole di Milly Carlucci

In un video pubblicato su Twitter, Milly Carlucci non ha potuto fare a meno di rimarcare come in questa edizione di Ballando con le stelle stia succedendo davvero di tutto. Dai concorrenti positivi al Covid-19, all'operazione per appendicite di Todaro. La conduttrice ha anche rassicurato gli spettatori che seguono con affetto il programma da lei condotto. Ha spiegato, infatti, che l'intervento è andato bene e Raimondo è ottimista e di buonumore come sempre. Al momento, non sa chi ballerà con Elisa Isoardi:

"Cari amici, non ci facciamo mancare niente come avrete letto. Il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura direi abbastanza importante ed è stato operato ieri sera. L'ho già sentito stamattina ed è Raimondo, con il suo ottimismo e la sua voglia di superare qualunque ostacolo. Tutto è andato bene, quindi tutto è bene quel che finisce bene però chiaramente dovrà affrontare una convalescenza. Vi prego non chiedetemi che succederà, chi ballerà con Elisa perché non lo so. Stiamo cercando di vivere step by step, giorno per giorno le nostre vicissitudini. Non è più una telenovela, è proprio un romanzone in più puntate. Per il momento siamo a questo punto, io, Raimondo ed Elisa vi terremo aggiornati. Buona guarigione a Raimondo".

Elisa Isoardi continua ad allenarsi

Anche Elisa Isoardi è intervenuta sui social. In alcune Instagram Stories, ha spiegato che sta continuando ad allenarsi. È convinta che Milly Carlucci saprà come risolvere la situazione: "Non ci deluderà". Dal canto suo, la concorrente di Ballando con le stelle ha precisato che se non potrà esibirsi con Raimondo Todaro, allora si esibirà per lui: