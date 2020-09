Tra i programmi di stasera mercoledì 23 settembre c'è "Ulisse – Il piacere della scoperta" su Rai Uno, con una puntata dedicata al genio di Raffaello Sanzio, e "Mare Fuori" su Rai Due, una nuova serie tv che racconta le storie di ragazzi difficili ospitati dall'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Protagonista della serie è Carolina Crescentini che interpreta il ruolo della direttrice dell'Istituto. Le prime due puntate che andranno in onda questa sera saranno "Vite spezzate" e "Educazione criminale".

Su Canale 5, invece, c'è "Temptation Island" con Alessia Marcuzzi. Continua il viaggio attraverso i sentimenti per le 5 coppie protagoniste del programma: dopo il falò di confronto tra Amedeo e Sofia, e il perdono del tradimento di Amedeo, in questa nuova puntata saranno ci saranno parole molto dure che Albero rivolgerà nei confronti di Speranza, con la quale ha una relazione da 16 anni.

Tra i film di stasera 23 settembre 2020 segnaliamo il film d'azione "Rambo 2 – La vendetta", sequel del film "Rambo" con protagonista Sylvester Stallone nei panni del veterano della guerra in Vietnam John Rambo. Costretto ai lavori forzati all'interno di un penitenziario, Rambo viene scarcerato a patto che compia una missione: ritornare in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri americani.

Su Sky Cinema Uno, invece, andrà in onda il film drammatico "Glia anni più belli", diretto da Gabriele Muccino, che racconta la storia di un gruppo di amici e, parallelamente, quella dell'Italia. Attraverso la narrazione delle loro speranze, dei loro sogni e delle loro aspettative vengono raccontati anche i cambiamenti del nostro Paese dagli anni '80 fino ad oggi.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Ulisse – Il piacere della scoperta: Raffaello Sanzio, artista divino (Programma culturale)

Ulisse – Il piacere della scoperta: Raffaello Sanzio, artista divino (Programma culturale) 23:55: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 01:30: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai News 24 (Programma d'informazione) 01:54: Che tempo fa (Meteo)

Rai Due

21:20: Mare Fuori (Fiction)

Mare Fuori (Fiction) 23:15: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:40: Bull – La vita è un soffio (Telefilm)

Bull – La vita è un soffio (Telefilm) 00:24: Bull – Soluzione geniale (Telefilm)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma d'inchiesta)

Chi l'ha visto? (Programma d'inchiesta) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma d'informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma d'informazione) 00:10: Tg Regione (Programma d'informazione)

Tg Regione (Programma d'informazione) 00:13: Tg 3 – Linea notte (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:25: Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità) 23:17: È nata una star? (Film commedia)

È nata una star? (Film commedia) 01:24: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 01:44: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)

Temptation Island (Programma d'intrattenimento) 01:05: Tg5 – Notte (Programma d'informazione)

Tg5 – Notte (Programma d'informazione) 01:40: Paperissima Sprint (Programma d'intrattenimento)

Paperissima Sprint (Programma d'intrattenimento) 02:07: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:30: Rambo 2 – La vendetta (Film d'azione)

Rambo 2 – La vendetta (Film d'azione) 23:40: Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento)

Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento) 00:10: Step Up 3D (Film musicale)

Step Up 3D (Film musicale) 02:15: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Gli anni più belli (Film drammatico)

Gli anni più belli (Film drammatico) 23:30: Petra (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Passione sinistra (Film commedia)



22:45: Happy family (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Last Cop – L'ultimo sbirro: Il killer dell'abc (Serie tv)

22:05: Last Cop – L'ultimo sbirro: La mela marcia (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 1919 – 1922. Cento anni dopo (Documentario)

22:10: Cronache di Hitler (Documentario)

La5

21:10: Rosamunde Pilcher – Appuntamento al fiume (Film sentimentale)



23:00: Inga Lindstrom – Sonata romantica (Film sentimentale)

La7

21:15: Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

23:00: Fortapàsc (Film drammatico)

La7d

21:30: The Good Wife – Una nuova vita (Serie tv)

22:20: The Good Wife – Lo stupro (Serie tv)

TV8

21:30: Cani sciolti (Film d'azione)



23:45: Gomorra – La serie (Serie tv)

Real Time

21:20: La clinica per rinascere – Obesity center Caserta (Docureality)

22:20: Vite al limite: e poi (Docureality)

Cielo

21:15: Super Eruption (Film d'azione)

23:15: Monella (Film erotico)

Nove

21:25: Fratelli d'Italia (Film commedia)

22:50: Avamposti (Documentario)

Paramount

21:15: Miss Marple (Serie tv)

23:05: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Ocean's Eleven – Fate il vostro gioco (Film d'azione)



23:17: Giovani si diventa (Film commedia)

Dmax

21:25: Vado a vivere nel bosco (Documentario)

23:15: S.O.S. Mostri dell'abisso (Documentario)

Focus

21:15: La storia proibita (Documentario)

23:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità speciale: Pesca grossa (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità speciale: Musica d'atmosfera (Serie tv)