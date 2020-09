Mercoledì 23 settembre andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2020. Dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione arriva un promo che anticipa pare di quanto accadrà tra qualche giorno. Protagonista del filmato è Alberto Maritato, imprenditore campano fidanzato con Speranza Capasso da 16 anni. Nel video, cui Speranza assiste dal pinnettu, il giovane parla con una delle single cui confessa i suoi dubbi a proposito del rapporto con la compagna: “Io, attualmente, sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’antidonna per me”. Alberto è impietoso e Speranza, costretta ad ascoltarlo, reagisce solo con un cenno del capo. In effetti è curioso che il compagno si esprima in questi termini: “l’antidonna” in questione è la sua compagna da appena 16 anni, sebbene Alberto lo riduca a un “attualmente” che nulla dice della vita vissuta insieme alla fidanzata.

La reazione di Speranza Capasso

Speranza, almeno nel filmato, non sembra dare particolare peso alle affermazioni pesanti del fidanzato, non si ribella, non minaccia di lasciare il villaggio della fidanzate. Lo aveva fatto anche di fronte alle parole che il compagno aveva utilizzato durante la registrazione del loro video di presentazione. All’epoca, benché fosse a pochi centimetri dalla fidanzata, Alberto aveva detto: “Ho 32 anni e sono fidanzato con Speranza da 16 anni. Ho scritto a Temptation Island perché dopo 16 anni ancora non riesco a immaginare un futuro con lei. Mi chiedo se lei sia quella giusta”. Speranza, lungi dall’accogliere con rabbia tali dubbi, aveva risposto così: “Non volevo partecipare a Temptation Island perché ho paura di perderlo”.

Speranza ha scoperto i tradimenti di Alberto

Durante le registrazioni di Temptation Island, Speranza ha scoperto che il compagno l’ha tradita. La cosa più grave, però, è stata sentirlo ammettere di essere già quasi completamente convinto di volere lasciare il programma da solo. “Al 99% sono convinto: voglio uscire da solo da qui”, aveva detto Alberto agli altri fidanzati. E l’atteggiamento tenuto a partire da quel momento dimostra che non si era espresso a caso.