Da mercoledì 23 settembre, Rai2 lascia spazio alla serie in sei puntate Mare fuori, che narra le vicende di alcuni giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. La fiction è stata ambientata nello stesso istituto ma anche nella sede della Marina Militare di Napoli, nel centro storico, nella Galleria Umberto I e nel rione Sanità. Diretta da Carmine Elia, è co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Nel cast, Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e Nicolas Maupas. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai2.

Anticipazioni prima puntata 23 settembre

La prima puntata di Mare fuori in onda il 23 settembre. Gli spettatori potranno assistere al primo e al secondo episodio. Nel primo episodio, intitolato Vite spezzate, conosciamo Filippo Ferrari benestante pianista di talento e Carmine Di Salvo, che appartiene a una famiglia malavitosa ma ha deciso di lavorare onestamente. Entrambi, tuttavia, finiscono nell'Istituto di Pena Minorile a Napoli. Filippo è accusato dell'omicidio del suo migliore amico. Carmine, invece, ha ucciso un ragazzo che ha tentato di violentare la sua fidanzata. Nel secondo episodio, intitolato Educazione criminale, Carmine riesce a destreggiarsi in carcere al contrario di Filippo, che viene ribattezzato dai detenuti ‘o Chiattillo (il figlio di papà, il signorino). Ciro, il boss dei detenuti, si offre di proteggerlo. Carmine, invece, viene malmenato. Massimo Valenti, il comandante della polizia penitenziaria non si sorprende per queste scosse di assestamento. Paola Vinci, la direttrice del'IPM, invece, punisce subito i responsabili. Filippo è certo di ottenere gli arresti domiciliari per questo si sottrae alla protezione di Ciro e offende in pubblico lui e i suoi scagnozzi. Purtroppo non otterrà i domiciliari e sarà costretto a tornare proprio in mezzo a loro.

Il cast di Mare fuori: attori e personaggi

Carolina Crescentini interpreta Paola Vinci; Carmine Recano interpreta Massimo Valenti; Valentina Romani interpreta Naditza; Nicolas Maupas interpreta Filippo Ferrari; Massimiliano Caiazzo interpreta Carmine Di Salvo; Giacomo Giorgio interpreta Ciro Ricci; Ar Tem interpreta Pino ‘o pazzo; Domenica Cuomo interpreta Gianni Cardiotrap; Serena De Ferrari interpreta Viola; Matteo Paolillo interpreta Edoardo Conte; Antonio Orefice interpreta Totò; Nicolò Galasso interpreta Tano ‘O Pirucchio; Serena Codato interpreta Gemma Doria; India Santella interpreta Serena; Clotilde Esposito interpreta Silvia; Ludovica Coscione interpreta Teresa; Agostino Chiummariello interpreta Gennaro; Carmen Pommella interpreta Nunzia; Paola Benocci interpreta Amelia; Anna Ammirati interpreta Liz; Vincenzo Ferrera interpreta Beppe; Antonio De Matteo interpreta Lino; Ivan Franek interpreta Tal.

La trama di Mare fuori, serie tv in 6 puntate con Carolina Crescentini

La trama si svolge nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Tra i giovani detenuti, c'è chi sbaglia con la precisa volontà di farlo, chi non si rende conto della gravità dei suoi atti e chi è convinto che il vero sbaglio sia farsi arrestare, non compiere un reato. L'IPM è a picco sul mare. Dalle loro celle, i ragazzi assistono all'impeto delle onde e mantengono vivo il desiderio di libertà. La direttrice Paola Vinci e il comandante della polizia penitenziaria Massimo Valenti si impegnano per rimetterli sulla buona strada e tracciare per loro un futuro migliore.

Mare fuori 2 si farà, la seconda stagione in fase di scrittura

In alcune dichiarazioni riportate da Repubblica, Roberto Sessa – produttore della serie – ha fatto sapere che la seconda stagione della serie Mare fuori è già in fase di scrittura: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, stiamo scrivendo la seconda serie. Abbiamo scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti: Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”.