Tra i programmi di stasera giovedì 15 ottobre c'è "DOC – Nelle tue mani" su Rai Uno. La serie tv con Luca Argentero era stata interrotta a marzo, a causa dell'emergenza sanitaria. Oggi andranno in onda la nona e la decima puntata della prima stagione: Andrea penserà di essere ormai sul punto di riconquistare Agnese. La fiction è tratta da una storia vera.

Su Italia Uno, invece, va in onda una nuova puntata de "Le Iene Show". Al timone ci sarà Nicola Savino; grande assente Alessia Marcuzzi: la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus e non potrà essere presente in studio. Anche oggi, gli inviati del programma d'approfondimento faranno luce e chiarezza su situazioni particolari della nostra società.

Tra i film di stasera 15 ottobre 2020 segnaliamo il film drammatico "End of Justice – Nessuno è innocente": Roman J. Israel è un avvocato che lavora alle dipendenze di un piccolo studio legale di Los Angeles. A causa dello scatenarsi di una serie di eventi da lui indipendenti, si troverà a dover far fronte ad una profonda crisi personale.

Su Rai Movie, invece, andrà in onda il film d'azione "I mercenari – The Expendables", con Sylvester Stallone nei panni del protagonista. Il gruppo di combattenti viene chiamato ad uccidere il dittatore di un'isola del Centro America in affari con un americano per questioni di droga.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:20: DOC – Nelle tue mani (Serie tv)

DOC – Nelle tue mani (Serie tv) 23:45: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 01:20: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:49: Che tempo fa (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: Pompei (Film drammatico)

Pompei (Film drammatico) 23:10: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:30: Onorevoli confessioni – C'è vita oltre la politica (Documentario)

Onorevoli confessioni – C'è vita oltre la politica (Documentario) 00:10: Crazy Ex-Girlfriend (Serie tv)

Rai Tre

21:20: End of Justice – Nessuno è innocente (Film drammatico)

End of Justice – Nessuno è innocente (Film drammatico) 23:30: La grande storia (Documentario)

La grande storia (Documentario) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento) 00:49: Il bacio della pantera (Film d'azione)

Il bacio della pantera (Film d'azione) 02:57: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 03:16: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Chi vuol essere milionario (Quiz)

Chi vuol essere milionario (Quiz) 00:30: X-Styles (Documentario)

X-Styles (Documentario) 01:00: TG5 – Notte (Programma d'informazione)

TG5 – Notte (Programma d'informazione) 01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

Italia Uno

21:18: Le Iene Show (Programma d'approfondimento)

Le Iene Show (Programma d'approfondimento) 01:00: Miracle Workers (Serie tv)

Miracle Workers (Serie tv) 01:50: Ciak Speciale (Documentario)

Ciak Speciale (Documentario) 01:55: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: The 9th Life of Louis Drax (Film thriller)

The 9th Life of Louis Drax (Film thriller) 23:10: Petra (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: I Mercenari (Film d'azione)

22:50: Cose Nostre – Malavita (Film d'azione)

Rai Premium

21:20: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

23:50: Last Cop (Serie tv)

Rai Storia

21:10: a.C d.C: per la fede e per il troo (Documentario)

23:10: Storia delle nostre città (Documentario)

La5

21:10: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)



00:50: Una nuova vita (Docureality)

La7

21:15: Piazza pulita (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:35: The Amazing Spider-man 2 (Film fantastico)

00:10: Name that tune (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: La clinica per rinascere (Docureality)

00:10: Vite a limite (Docureality)

Cielo

21:15: L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente (Film d'azione)

23:15: Prostituzione in Corea (Documentario)

Nove

21:35: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

23:20: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

Paramount

21:10: Tutti pazzi per Mary (Film commedia)

23:25: Duplex – Un appartamento per tre (Film commedia)

Iris

21:10: Mr Croccodile Dundee (Film d'avventura)



23:12: Arma letale (Film d'azione)

Dmax

21:30: I pionieri dell'oro (Documentario)

23:25: La febbre dell'oro (Documentario)

Focus

21:15: La sinfonia dell'universo (Documentario)

23:15: Universo a raggi X (Documentario)

Top Crime

21:10: Bluff City Law (Serie tv)

22:00: Bluff City Law (Serie tv)