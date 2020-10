Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid. La conduttrice doveva essere in onda a Le Iene nella puntata del 13 ottobre, ma in apertura il co conduttore Nicola Savino e la Gialappa's Band hanno annunciato il motivo della sua assenza: "Ogni martedì noi ci controlliamo e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid". "Esatto – ci ha scherzato su la Gialappa's Band – prima di sapere l'esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!".

Le parole di Alessia Marcuzzi

A pochi minuti dall'apertura della puntata sono arrivate le dichiarazioni della conduttrice, che ha spiegato l'accaduto: "Stamattina sono venuta a sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid – ha dichiarato all'Ansa – quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido". Alessia Marcuzzi prosegue spiegando la particolare premura avuta in seguito al caso di positività a scuola di sua figlia:

Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva.

La conduttrice in isolamento, ma sta bene

Come accade per ogni caso di positività, ora Alessia Marcuzzi dovrà restare in isolamento, ma la conduttrice de Le Iene e di Temptation Island (che andrà normalmente in onda mercoledì 14 ottobre su Canale 5, essendo registrato) spiega di essere in buone condizioni di salute e ci tiene a tranquillizzare, lasciando intendere di non avvertire sintomi del contagio: "Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!".

Alessia Marcuzzi chiama in diretta a Le Iene

Durante la puntata de Le Iene Alessia Marcuzzi si è collegata con il programma condotto da Nicola Savino, in diretta dal suo bagno, come ha effettivamente mostrato ai compagni di avventura. Con tanto di camicia e cravatta, in tipico stile Iene, ha raccontato nuovamente quanto accaduto, precisando di essere "leggermente positiva". Savino l'ha quindi invitata alla prudenza in ogni caso, prima di salutarla e darle appuntamento alla prossima puntata.