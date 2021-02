Si avvicina l'inizio del Festival di Sanremo 2021. La manifestazione, di scena dal 2 al 6 marzo, vedrà il conduttore e direttore artistico Amadeus affiancato da Fiorello e, nel corso delle cinque serate, da una lunga lista di ospiti. Tra i quali mancheranno due nomi di cui si era molto parlato e che parevano vicinissimi a calcare il palco dell'Ariston: Luisa Ranieri e Giorgia. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti sanremesi l'attrice e la cantante non saranno all'Ariston.

L'attrice e la cantante non saranno a Sanremo

L'attrice, forte dell'enorme successo della fiction Lolita Lobosco, era stata inclusa tra le donne che quest'anno presenteranno il Festival di Sanremo per una sera al fianco di Amadeus e Fiorello. A dispetto di quel che riguarda Serena Rossi, che invece a Sanremo ci sarà, Luisa Ranieri non calcherà il palco dell'Ariston. Stesso discorso vale per Giorgia, il cui nome era stati fatto in relazione ad una possibile performance con Ornella Vanoni, che invece si esibirà insieme a Francesco Gabbani.

A differenza di quanto accaduto per Naomi Campbell, che era stata effettivamente confermata come madrina della prima serata prima di un passo indietro dovuto alle stringenti norme anti Covid americane, Luisa Ranieri e Giorgia non erano mai state confermate dall'organizzazione del Festival.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2021

Quello di Sanremo 2021 resta un cast molto folto e variegato. Da Elodie ad Achille Lauro, passando per Matilda De Angelis, Serena Rossi, Simona Ventura e Zlatan Ibrahimovic. E ancora Giovanna Botteri, Alex Schwazer, Alberto Tomba, Federica Pellegrini. Sono solo alcuni dei nomi che calcheranno il palco dell'Ariston nella settimana sanremese, senza contare che in queste ore si continua a lavorare per arricchirlo. Proprio ieri Amadeus aveva parlato in un'intervista della possibilità che Gerry Scotti potesse essere tra gli ospiti di Sanremo, cosa che non si era riuscita a realizzare l'anno scorso.