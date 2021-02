Le indagini di Lolita Lobosco fanno il pieno di ascolti tv. La prima puntata della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi con Luisa Ranieri sono state viste da 7.5 milioni di spettatori per uno share del 31.8%. Una partenza incredibile, che può persino migliorare nei tre appuntamenti che restano. Un record che, curiosamente, si può accostare a quello del commissario Montalbano di Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri: il record d'ascolti, è questione coniugale. Non solo ascolti tv: ieri, Lolita Lobosco e Luisa Ranieri sono state le parole chiave più cercate dagli spettatori in second screen. Tra le altre reti si segnala Barbara D'Urso e il suo Live a 2 milioni netti.

Ascolti tv 21 febbraio 2021

Nel dettaglio, la prima puntata di Lolita Lobosco (qui le anticipazioni della seconda puntata) ha conquistato 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share. Il secondo programma più visto è Che Tempo che Fa che ha raccolto davanti al video 2.414.000 spettatori netti per il 9.1% di share. Che Tempo che Fa – il Tavolo fa segnare 1.060.000 spettatori netti per il 5.8% di share. Il terzo programma più visto è su Canale 5: Live – Non è la D'Urso che ha raccolto 2.022.000 spettatori netti per il 12.2% di share. Non è L'Arena, in onda su La7, ha raccolto 1.482.000 spettatori per il 5.7% di share nella prima parte e nella seconda parte, 894.000 spettatori netti per il 6.4% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.397.000 spettatori con il 5.8% di share. Il film 9-1-1 in onda su Rai2 è stato visto da 1.011.000 spettatori netti per il 3.7% di share nel primo episodio, 832.000 spettatori netti nel secondo episodio. Troy, in onda su Rete4, è stato visto da 594.000 spettatori netti per il 3% di share. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha raccolto 478.000 spettatori netti per l'1.8% di share. Sul Nove Quasi quasi Cambio i Miei fa 240.000 spettatori netti per lo 0.9% di share nel primo episodio; nel secondo episodio segna 211.000 spettatori netti per l'1.1%.