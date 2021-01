In questo clima di incertezze attorno al Festival di Sanremo, continuano ad arrivare nuove indicazioni in merito a chi possa calcare il palco dell'Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Dopo poche notizie confermate finora, arrivano i primi nomi di coloro che potrebbero essere chiamati tra gli ospiti e, stando a quanto appreso dalle agenzie di stampa, si tratta di due grandi nomi della musica italiana: Giorgia e Ornella Vanoni.

I possibili ospiti al Festival

Giorgia Trodani, meglio conosciuta con il solo nome di Giorgia, sarebbe stata una delle esponenti del panorama musicale italiano fortemente voluta dal direttore artistico del Festival, protagonista di recente dello show condotto da Fiorella Mannoia su Rai1, La musica che gira intorno, dove si è resa protagonista di performance emozionanti che hanno messo in luce ancora una volta il suo indiscutibile talento da artista che, proprio sul palco dell'Ariston, ha mosso i suoi primi passi tra le note, diventando una vera e propria icona. Altro grande nome è quello di Ornella Vanoni. L'artista, la cui presenza sarebbe prevista per la serata di sabato, quando Amadeus avrebbe pensato di dedicarle un omaggio per la sua ricchissima e sfolgorante carriera, potrebbe tornare a Sanremo. Intanto la cantante si sta preparando per pubblicare il suo ultimo disco, dal titolo "Unica". Oltre a questi due nomi, ne sono stati avanzati anche degli altri, come quello di Fiorella Mannoia e anche di Giuliano Sangiorgi, considerati tra le guest star di questa edizione.

Le conferme di Sanremo 2021

Tra le notizie confermate finora c'è quella che vede alla co-conduzione del Festival uno dei giovani volti del nostro cinema e della nostra televisione, ovvero l'attrice Matilda De Angelis, che giovanissima si è già distinta per la sua bravura in produzioni internazionali. Confermati anche Achille Lauro ed Elodie, ma come ospiti e non come concorrenti. Infine, ancora lacunosa è la questione riguardante il pubblico che dovrebbe essere presente al teatro Ariston.