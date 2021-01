A causa delle norme anti-Covid, il Festival di Sanremo 2021 non avrà un pubblico pagante, diversamente da quanto accaduto fino a oggi. Tramontata l'ipotesi del pubblico bloccato su una nave da crociera, da oggi 25 gennaio, la Rai sta cercando figuranti che occupino le poltrone del teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. I figuranti saranno pagati per prendere parte al Festival. A fronte dell’impossibilità di ospitare in teatro un pubblico “vero”, composto da paganti o invitati, la Rai sta iniziando a cercare le persone che occuperanno le poltrone dell’Ariston.

Pubblico di Sanremo 2021, i requisiti per candidarsi

Proprio in queste ore, chi ha già avuto precedenti esperienze avendo preznaito all’Ariston nel ruolo di figurante, ha ricevuto un messaggio in cui sono indicati i requisiti richiesti: “Per il Festival di Sanremo 2021, stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L’impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 e sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia”. Essere conviventi è un requisito fondamentale: “Esattamente è fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate distanziate dalle altre almeno di un metro”. Sarà inoltre richiesta l’esecuzione di un tampone che sarà successivamente rimborsato dalla Rai: “Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”.

Come candidarsi per far parte del pubblico di Sanremo

Chi fosse interessato a prendere parte a Sanremo 2021 nel pubblico potrà candidarsi nel modo seguente: “Per chi fosse realmente disponibile e interessato si prega di inviare una mail a ufficiofigurantisanremo@rai.it con nome, cognome, numero di telefono, allegando una vostra foto recente in primo piano, frontale e senza occhiali da sole. Vi chiediamo gentilmente di ampliare anche a Vostri conoscenti questa proposta lavorativa, sempre nel rispetto dei criteri sopracitati”.