Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus scioglie le prime riserve circa il Festival di Sanremo 2021, il primo grande evento televisivo dell’anno. Il conduttore non ha fornito sostanziali novità, confermando sostanzialmente le notizie già circolate fino a oggi. In merito agli ospiti, sollecitato dal conduttore, Amadeus ha confermato che saranno sul palco Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie e Matilda De Angelis: “Ibrahimovic e Achille Lauro ci saranno tutte le sere. Elodie una sera, poi Matilda De Angelis e pian piano scoprirete. Ci sono mille sorprese”.

Amadeus: “Il Festival chiuderà alle due di notte”

Un’altra questione particolarmente sentita è quella relativa agli orari. Anche quest’anno, come già accaduto nel 2020, le serate chiuderanno molto tardi. “Dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito dell’anno scorso. Stiamo mettendo in piedi uno spettacolo molto bello. Sarà un Sanremo storicamente diverso ma regaleremo al pubblico 5 giorni bellissimi”, ha anticipato il conduttore che, divertito dalla questione degli orari che si ripropone ciclicamente, ha aggiunto in merito: “Finiremo alle due”. “Non ci sente da quell’orecchio”, ha aggiunto Rosario Fiorello, che sarà insieme ad Amadeus sul palco anche quest’anno, “quest’anno ha aumentato il numero dei cantanti, più i giovani. Lui mira a fare un Festival continuato”.

Ancora ignote le donne di Sanremo 2021

Amadeus non ha aggiunto alcuna novità in merito alle donne che calcheranno quest’anno il palco del Festival di Sanremo. Proprio nelle ultime ore sono circolate una serie di indiscrezioni in merito alle donne che dovrebbero accompagnare il conduttore sul palco nell’arco delle cinque serate del Festival. Ma il mistero resta. Amadeus ha chiarito che le sorprese relative agli ospiti saranno svelate man mano nel corso delle prossime settimane.