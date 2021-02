Contrordine sul Festival di Sanremo 2021. A dispetto di quanto dichiarato in precedenza, Naomi Campbell non farà parte della squadra che condurrà la manifestazione dal 2 al 6 marzo. Il forfait è stato reso inevitabile dalle strettissime regole anti-Covid che coinvolgono suo malgrado la ‘Venere nera', in quanto personaggio internazionale. Avrebbe dovuto co-condurre la serata di apertura di martedì 2 marzo, ma Amadeus ha spiegato che la sua presenza è stata cancellata a causa delle nuove norme americane. Al suo posto, nella puntata di apertura, ci sarà Matilda De Angelis.

L'annuncio di Amadeus

Sul possibile forfait della Campbell, inizialmente ufficializzata nel cast di Sanremo 2021, si vociferava già da qualche ora. Poi, è arrivato l'annuncio di Amadeus, che ha spiegato le motivazioni dell'assenza: "A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi". Da lei era attesa una partecipazione non tanto all'insegna della sua sfavillante carriera nella moda, quanto piuttosto con un contributo in merito al suo attivismo benefico e contro il razzismo.

Matilda De Angelis al posto di Naomi Campbell

"La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis, la cui presenza avevo già annunciato con grande piacere", ha spiegato Amadeus. L'attrice italiana sta vivendo un periodo d'oro: dopo la consacrazione nel firmamento delle promesse della recitazione italiana con "Veloce come il vento" e "Tutto può succedere", la giovane bolognese è stata scoperta anche oltreoceano e ha avuto un ruolo importante nella serie "The Undoing – Le verità non dette", al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Sarà anche in "Leonardo", attesa serie internazionale in onda su Rai1 poco dopo Sanremo, dal 15 marzo. Le altre co-conduttrici ufficializzate che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston sono Elodie, Barbara Palombelli e Vittoria Ceretti.