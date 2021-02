Un Festival speciale e diverso dal solito quello che si svolgerà all'Ariston tra il 2 e il 6 marzo. La particolare situazione italiana vedrà questa 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus e Fiorello, svolgersi senza pubblico in platea ma garantendo lo spettacolo di sempre. Come ogni anno, a salire sul palco di Sanremo 2021 non saranno solamente i 26 big in gara con le loro canzoni ma anche star dello spettacolo e della musica, nazionali ed internazionali.

Alcuni nomi sono già stati svelati, alcuni devono ancora essere resi noti. Sicura la presenza come ospite fisso del calciatore Zlatan Ibrahimovic che sarà presente per tutte e cinque le serate della kermesse canora. Confermata anche la presenza di Achille Lauro ed Elodie: il rapper sarà l'altro ospite fisso di questa edizione del Festival della Canzone Italia mentre la cantante co-condurrà una serata insieme ad Amadeus.

Per quanto riguarda gli altri ospiti nazionali, figurano nomi di spicco della musica italiana. Saliranno sul palco del Teatro Ariston Ornella Vanoni e Giorgia oltre ai Negramaro e ad Alessandra Amoroso. Per il mondo dello spettacolo nostrano, invece, certa è la presenza di Matilda De Angelis. L'attrice di The Undoing sarà co-conduttrice di una delle serate.

Manca ancora l'ufficialità ma tra gli ospiti potrebbe esserci anche Alessia Bonari, l'infermiera diventata simbolo della lotta al coronavirus dopo aver postato una foto in cui mostrava i segni lasciati dalla mascherina sul suo viso.

Sarà affidata, invece, ad un'ospite internazionale l'apertura dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo: sarà la top model Naomi Campbell che, inoltre, co-condurrà al fianco di Amadeus la prima serata.

Ecco nel dettaglio tutti gli ospiti di Sanremo 2021.

Gli ospiti italiani

Come già detto, tra gli ospiti italiani già ufficializzati figurano personalità del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo:

Gli ospiti internazionali

Tra gli artisti del panorama internazionale, parteciperanno a Sanremo 2021:

Tutti gli ospiti serata per serata

Vediamo ora quali sono tutti gli ospiti di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo serata per serata.

Sanremo 2021: gli ospiti della prima serata

La prima serata di Sanremo 2021 andrà in onda martedì 2 marzo. Insieme ad Amadeus e Fiorello, aprirà questa edizione della kermesse canora la top model Naomi Campbell. Presenti anche gli ospiti fissi, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro.

Gli ospiti della seconda puntata

Per la seconda serata, in onda mercoledì 3 marzo, insieme ai co-conduttori saranno presenti Ibrahimovic e Achille Lauro.

Ospiti di Sanremo 2021 della terza puntata

La terza puntata di Sanremo 2021 andrà in onda giovedì 4 marzo e gli ospiti saranno:

Sanremo 2021: gli ospiti della quarta serata

Per la quarta puntata del Festival della Canzone Italiana, che andrà in onda venerdì 5 marzo, saliranno sul palco dell'Ariston:

Gli ospiti della serata finale di Sanremo 2021

La serata finale della 71esima edizione del Festival ci sarà sabato 5 marzo. Oltre ad Amadeus, tra gli ospiti ci saranno: