Al via Sanremo 2021 con la prima serata di martedì 2 marzo, dove sono previste le esibizioni di quattro artisti delle Nuove Proposte e i primi tredici dei ventisei Big che si esibiranno in questa 71esima edizione. I nomi degli artisti che si esibiranno sono stati comunicati nel corso della prima conferenza stampa di apertura della kermesse, tenutasi lunedì 1 marzo. Oltre ai cantanti in gara, sono stati confermati anche gli ospiti che presenzieranno sul palco dell'Ariston.

I big della prima serata di Sanremo 2021

Come annunciato dal vicedirettore di Rai 1, Claudio Fasulo, durante la prima conferenza di Sanremo 2021, saranno tredici gli artisti in gara che porteranno all'attenzione del pubblico italiano i loro brani inediti. Ecco, quindi, i nomi dei cantanti che vedremo nella serata di martedì 2 marzo, sebbene siano stati dichiarati in ordine alfabetico e, quindi, non rappresentante dell'ordine vero e proprio di apparizione sul palco. Si parte con:

Le 4 nuove proposte di martedì 2 marzo

Come di consueto, poi, non manca lo spazio dedicato alle Nuove Proposte. I primi quattro giovani artisti che si esibiranno sono Avincola con il brano "Goal", Elena Faggi con la canzone "Che ne so", Folcast in gara con "Scopriti" e Gaudiano. che porta all'Ariston il brano "Polvere da sparo".

Gli ospiti della prima serata del Festival

Sono stati annunciati anche gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà l'attrice Matilda De Angelis, mentre Loredana Bertè sarà ospite speciale dell'apertura, presentendo il suo nuovo singolo. Sarà sul palco dell'Ariston anche Diodato, vincitore del Festival 2020, a seguire anche la Banda della Polizia di Stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. Infine, dopo il red carpet di Venezia, Alessia Bonari, l'infermiera diventata simbolo della pandemia, sarà ospite della kermesse.

La votazione della prima serata e il televoto

Nel corso delle cinque serate, gli artisti in gara verranno votati dalla giuria Demoscopica, dalla giuria della sala stampa, dai musicisti e dai coristi dell’Orchestra. Durante la prima serata di Sanremo 2021 la votazione dei Big sarà affidata alla Giuria Demoscopica, ai musicisti e ai coristi dell'Orchestra, diversamente dallo scorso anno sarà possibile votare i cantanti della categoria Campioni attraverso il televoto. Per quanto riguarda le “Nuove Proposte” nella prima serata ci sarà il primo di due gironi e il giudizio verrà affidato dalla Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa e anche dal Televoto.