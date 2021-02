Simona Ventura conferma che sarà al Festival di Sanremo 2021. La conduttrice è tra i nomi scelti da Amadeus per condurre una serata della 71esima edizione del Festival della canzone italiana, tornando su quel palco che aveva calcato da conduttrice nel 2004. Con un tweet Simona Ventura ha mostrato tutta la sua soddisfazione: "Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi. Grazie Amadeus per l’opportunità!! Di te #donchisciotte, sarò il tuo fedele #sanciopanza! Non vedo l’ora!".

Quello di Simona Ventura è solo uno dei tanti volti femminili che calcheranno il palco dell'Ariston nell'edizione del Festival che andrà in scena dal 2 al 6 marzo. Dopo la defezione di Naomi Campbell, che non potrà esserci a causa di restrizioni Covid, sono state confermate Serena Rossi e Luisa Ranieri, signore assolute della fiction di Rai1, così come Giovanna Botteri, la giornalista Rai che è stata molto presente nel dibattito pubblico in questi ultimi mesi.

Per Simona Ventura si tratta di un ritorno all'Ariston dopo l'esperienza dei primi anni Duemila, quando fu scelta per la conduzione di un Sanremo certamente anomalo, visto il boicottaggio di molte case discografiche contro il direttore artistico Tony Renis e gli ascolti che non premiarono quell'avventura. Allora la conduttrice commentò così i risultati: "Quando si perde, solo i vigliacchi scappano. Io sono qui, metto la faccia anche in questa occasione, come la metto quando si vince…". Per poi alludere proprio agli effetti del boicottaggio: "Più di questo non potevamo fare insomma cuciniamo con quello che abbiamo". Un'esperienza che, ad ogni modo, non ha mai rimpianto: "Per impegno e per passione che mettiamo, che sono la nostra cifra stilistica, non abbiamo nulla da rimpiangere o recriminare".