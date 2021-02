Altre tre donne si aggiungono al cast del Festival di Sanremo 2021. Parliamo di superstar, chiamate al ruolo di co-conduttrici al fianco di Amadeus. Il tris d'assi calato dal direttore artistico comprende Simona Ventura, Luisa Ranieri e Serena Rossi. Luisa Ranieri dovrebbe condurre il mercoledì insieme a Elodie, mentre la presenza della Ventura e della Rossi è prevista per la finale di sabato 6 marzo. È invece saltata la partecipazione di Naomi Campbell, resa impossibile dalle nuove restrizioni anti Covid degli Stati Uniti.

Simona Ventura condusse il Festival di Sanremo 2004

Per Simona Ventura si tratta di un ritorno sul palco dell'Ariston. SuperSimo ha condotto il Festival di Sanremo 2004, quarta conduttrice donna nella storia della kermesse dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Nel 2020 aveva inoltre condotto il Dopofestival di Sanremo. La Ventura sta peraltro per tornare in tv con il suo nuovo programma Game of Games.

Luisa Ranieri, protagonista di Lolita Lobosco

La scelta di Luisa Ranieri non sorprende, dal momento che la moglie di Luca Zingaretti è una delle attrici di punta del momento. In queste settimane è grande protagonista su Rai1 della fiction "Le indagini di Lolita Lobosco", nuovo procedurale tratto dai romanzi di Gabriella Genisi salutato da un boom di spettatori nella prima puntata: ben 7,5 milioni.

Serena Rossi torna all'Ariston

Serena Rossi è l'altra regina della fiction di questo periodo: si è da poco conclusa "Mina Settembre", produzione seriale di Rai1 baciata da un enorme successo di pubblico. La Rossi, volto eclettico che passa con nonchalance tra recitazione, musica e conduzione, è stata già al Festival di Sanremo per duettare con Renzo Rubino nel brano "Custodire", nell'edizione 2018. Nel 2019, poi, è tornata all'Ariston e ha reso omaggio a Mia Martini con la celebre canzone "Almeno tu nell'universo", poco prima della messa in onda della fiction dedicata a Mimì di cui è stata protagonista.