Si allarga il cast di ospiti che saliranno sul palco di Sanremo 2021. Sebbene non siano ancora stati confermati in via ufficiale, La Stampa fa i nomi di tre personaggi di spicco del mondo dello sport. Si tratta del marciatore Alex Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, l'ex campione di scii Alberto Tomba e della nuotatrice Federica Pellegrini. I tre sportivi si aggiungono ai già confermati Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso del Festival, e Sinisa Mihajlovic che per una serata duetterà sul palco con il campione.

Alex Schwazer porta lo sport sul palco di Sanremo 2021

Secondo il quotidiano torinese, il conduttore artistico del Festival Amadeus avrebbe fortemente voluto Alex Schwazer fra gli ospiti per "ridare dignità e visibilità ad un grande sportivo che, per cinque anni è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un'accusa di doping rivelatasi infondata". Il procedimento penale a suo carico infatti è stato archiviato dal Gip di Bolzano lo scorso 18 febbraio. A gennaio del 2016 la presunta positività al test anti doping aveva portato il campione ad una squalifica di otto anni. A seguito delle indagini preliminari il giudice ha stabilito che le provette di urina di Schwazer sarebbero state manipolate. L'azzurro dovrebbe salire sul palco del Festival nella serata di mercoledì. Prevista per la serata conclusiva di sabato 6 marzo invece, la presenza di Alberto Tomba e di Federica Pellegrini che completeranno il quadro relativo allo sport di Sanremo 2021.

Gli ospiti di Sanremo 2021

L'intervento di Schwazer nella seconda serata del Festival dovrebbe colmare l'assenza di Ibrahimovic, scelto come co-conduttore per l'intera settimana della kermesse, ma che mercoledì 3 marzo dovrebbe dare forfait ad Amadeus per impegni relativi al campionato del Milan. Giovedì sera però il campione tornerà sul palco dell'Ariston in compagnia di Sinisa Mihajlovic, che dovrebbe cantare "Io vagabondo", non solo con Ibrahimovic, ma anche di Amadeus e Fiorello. Nel frattempo si allarga la lista degli ospiti certi che raggiungeranno la città dei fiori. Fanpage.it apprende che tra questi è confermata la presenza di Gigi D'Alessio, che salirà sul palco insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay che hanno collaborato con lui nella realizzazione del suo ultimo singolo "Guagliune".