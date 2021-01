in foto: foto Endemol

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 11 gennaio è esplosa la rabbia di Pierpaolo Pretelli per quelle che considera vere e proprie ingerenze da parte dei suoi famigliari nel suo rapporto con Giulia Salemi. Nella notte si è sfogato con la stessa Giulia.

Danno giudizi sulla base del nulla. Se tu come madre vedi che sto bene perché devi fare preferenze? E anche mio fratello fa delle preferenze e dice che Elisabetta è meglio. Che roba è? Pessima, mamma mia. Stiamo all'asilo? Li ho chiamati dieci volte prima di entrare. Ho fatto giurare a mia madre che si sarebbero tenuti fuori da tutto. Volevo vivere questa esperienza da solo senza condizioni. Già in passato mi hanno condizionato la vita, quando volevano che studiassi all'università. Li ho accontentati anche se non volevo. Ora devono lasciarmi in pace e farmi fare quello che mi pare.

L'accusa di Pierpaolo Pretelli

Cos'è successo dunque? Non solo la mamma di Pierpaolo l'ha spinto più volte a frenarsi con la Salemi in quanto padre di un bambino, ma suo fratello ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui ha ammesso la sua predilezione per Elisabetta Gregoraci. Insomma, pare che la famiglia del modello abbia una vera e propria preferenza per l'ex di Briatore, malgrado tra lei e Pierpaolo non ci sia mai stato nulla di più di un'amicizia. "Io cerco di sdrammatizzare per proteggere me e te, ma è umiliante come donna", ha aggiunto Giulia, che al tempo stesso ha compreso in parte la famiglia di Pierpaolo sostenendo, forse non a torto, che potrebbe essersi fatta condizionare da quanto letto sui social e sui media. Pretelli, però, è seriamente arrabbiato e non è intenzionato a giustificare i suoi cari.

Guardatevi le dirette, cosa guardano? Io ho chiesto loro solo di non mettersi in mezzo. So io cosa faccio con mio figlio e dove posso spingermi. Non abbiamo mai dormito insieme. Non devono intromettersi nelle mie cose personali, come hanno già fatto in passato quando si sono intromessi in una mia relazione. So come sono fatti, sapevo già all'inizio che sarebbe andata così perché so come sono. Mio padre non è così, ha un'altra mente. Ma ho fatto una testa così a mia madre prima di entrare, e in parte anche a mio fratello. Sono deluso.

L'esperienza di Giulia Salemi

Giulia ha reagito sportivamente al confronto non proprio delicatissimo con la "rivale" Elisabetta Gregoraci (che, da parte sua, l'ha pure diffidata). Nonostante non abbia nascosto la sua delusione per le parole dei parenti di Pierpaolo (dopo la puntata è anche scoppiata in lacrime), ha comunque compreso il loro gesto, paragonandolo all'episodio in cui sua mamma Fariba Tehrani s'intromise nel suo rapporto con Francesco Monte e nell'esperienza al precedente Gf vip. Allora i rapporti con la madre si incrinarono per un periodo, ma oggi Giulia sa che la donna agiva in buona fede: "Io ci sono passata. Mia mamma mi disse che agiva per me, voleva difendermi".

Cosa hanno detto i famigliari di Pierpaolo

"Non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. (…) Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano (…) Pierpaolo si è fatto condizionare dalle persone lì dentro. Giulia gli aveva detto che Elisabetta aveva un altro fuori": queste le parole di Giulio, il fratello di Pierpaolo a Fanpage.it. Aveva suscitato scalpore anche una frase della mamma dei due ragazzi, che aveva invitato la Gregoraci a Maratea, ipotizzando la nascita di un amore tra lei e suo figlio. Ovviamente, dai social sono piovute critiche contro i famigliari di Pretelli, accusati di aver sostenuto la Gregoraci perché interessati alla sua felice posizione economica. A difenderli è intervenuta la compagna di Giulio Pretelli, Alessia Pellegrino: "Di certo non puntavano a Montecarlo perché di sicuro non manca loro nulla, puntavano a vedere il figlio felice".