Nonostante manchino pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip, le reazioni dei gieffini si fanno sempre più imprevedibili. Dopo l'uscita inaspettata di Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi è stato colto da un momento di panico, in seguito al quale ha tentato di abbandonare la Casa. La porta rossa, però, era chiusa a chiave. Nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio, Alfonso Signorini ha voluto spiegare il motivo della porta chiusa, poi ha lasciato spazio agli scontri avvenuti in settimana tra Zorzi e Giulia Salemi.

Perché la porta rossa era chiusa a chiave

Alfonso Signorini ha voluto fare una importante precisazione, circa la porta trovata chiusa da Tommaso Zorzi, quando ha tentato di abbandonare la casa. Ha spiegato che chiudere le porte laterali della casa e la stessa porta rossa, è un modo per tenere al sicuro i concorrenti da eventuali presenze esterne. Si può ovviamente uscire in qualsiasi momento, basta avvisare prima gli autori:

"La porta rossa di notte è sempre chiusa per proteggere i concorrenti dal mondo esterno. Se davvero un concorrente vuole uscire, ha tutte le porte laterali e loro lo sanno molto bene, però prima devono sempre avvisare il Grande Fratello. Ognuno, anche stasera, se dovesse aprire quella porta, che sia Tommaso, Rosalinda o chiunque altro, la troverà sempre chiusa. Come noi chiudiamo le porte di casa nostra, chiudiamo anche le porte della casa del Grande Fratello".

Il confronto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi

Alfonso Signorini, poi, ha voluto che Giulia e Tommaso si confrontassero dopo le tante liti avute in questi giorni. Dopo aver visto un video che riassumeva gli scontri, Giulia ha spiegato di voler sistemare le cose: "Mi auguro che ci sia margine di recupero, perché darsi il buongiorno è educazione. Arrivare a questi livelli mi sembra drammatico e non necessario. Ho cercato di mettere un punto, non per promettersi amicizia eterna, ma per vivere in maniera tranquilla queste ultime due settimane". Tommaso Zorzi ha replicato che dopo averla vista "pappa e ciccia con Dayane" si è infastidito perché pensava parlassero alle sue spalle. Tuttavia, anche lui – ormai finalista del Grande Fratello Vip – si è detto pronto a voltare pagina: "La finale rende tutti più buoni, quindi mi sento di ringraziare Giulia". Salemi è stata lapidaria: "Che momento falso di televisione italiana, picchi di falsità".

Tommaso prova ad aprire la porta rossa

Dopo l'ennesimo diverbio innescato da Giulia Salemi dopo la puntata di venerdì 12 febbraio, il 25enne ha provato ad abbandonare il reality, trovando però la porta chiusa quando ha provato ad abbandonare il Grande Fratello Vip. Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno provato a farlo ragionare, ma Tommaso sembrava particolarmente adirato all'idea di essere considerato un incoerente e soprattutto pareva essere nato in lui un certo senso di colpa per l'eliminazione di Maria Teresa Ruta.

Gli screzi con Giulia Salemi

Le tensioni nel corso delle ultime settimane erano diventate davvero ingestibili, soprattutto con Giulia Salemi. La dolce metà di Pretelli, infatti, era diventata la nemica giurata dell'influencer milanese, nonostante i due si conoscessero già da prima del loro ingresso nel reality. Lui l'ha accusata di avere strumentalizzato la loro amicizia, mentre lei di non essere stato un vero amico nei suoi confronti e, anzi, di aver subito continue vessazioni da lui e da Stefania Orlando.