Tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è arrivato l'ennesimo scontro. Subito dopo la diretta di lunedì 1 febbraio, infatti, i due gieffini non sono riusciti a trattenere i loro malumori. Se inizialmente l'influencer non aveva intenzione di litigare, l'insistenza della gieffina lo ha messo nella condizione di dover affrontare un argomento piuttosto delicato, ovvero la loro amicizia al di fuori della casa del Grande Fratello che, però, secondo il 25enne è stata strumentalizzata e non è stata trattata con sincerità.

Il confronto tra Tommaso e Giulia

"Sai perché mi incazzo, perché se mi fai passare per quello che non sono allora mi incazzo" così Tommaso Zorzi inizia a confidarsi con Dayane Mello parlando del comportamento di Giulia Salemi che durante la serata ha parlato del suo rapporto con il gieffino dicendo di non sentirsi capita da lui e ascoltando quanto si stanno dicendo i due, interviene. Zorzi, visibilmente irritato sbotta: "Non ho la minima intenzione di parlare con te. Tu ti stai per i cazzi tuoi e io per i cazzi miei. Ti posso dire qual è la verità? Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia per una tua personale strategia". L'influencer ha così risposto: "Non è questo, questo è il male di colui che pensa a male e vede male. Perché sei maligno, sei tu che non l’hai mai vista".

Zorzi chiude il rapporto con Giulia Salemi

Tommaso Zorzi chiarisce immediatamente cosa intende fare del suo rapporto con la 27enne e ormai stanco di queste diatribe decide di troncare qualsiasi legame: "Io non ho più intenzione di avere un rapporto con te, io ti ho capita. Sei venuta qua millantando un rapporto anche con me, fuori non siamo migliori amici, poi fai la vittima mi fai passare per quello che non sono che non c’è stato che non ti ha capita che ti offende, quando poi non è così". La Salemi, quindi, interviene sostenendo il suo diritto a provare del risentimento nei suoi confronti, pur avendo adottato il silenzio in queste settimane, ma all'ennesima puntualizzazione da parte del 25enne deciso a non parlarle più, lei lancia una stoccata: "Questo dimostra che non hai mai tenuto a me. Pensa quello che vuoi, io ci ho tenuto alla persona, ci conosciamo da sei anni". La discussione finisce con una nuova sfuriata da parte del gieffino che sbotta: