in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello Vip c'è aria di tempesta. Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno avuto uno scontro dopo la diretta di lunedì 25 gennaio. La gieffina ha escluso Tommaso Zorzi dal televoto per la scelta del finalista. La cosa, ovviamente, ha infastidito l'influencer che probabilmente riteneva che l'amica avrebbe escluso Andrea Zelletta.

Le parole di Giulia Salemi dopo la lite con Tommaso Zorzi

in foto: Giulia Salemi si confida con Stefania Orlando

Dopo lo scontro avuto durante la notte, Giulia Salemi si è confidata con Stefania Orlando. La concorrente del Grande Fratello Vip ritiene che la reazione di Tommaso Zorzi sia stata eccessiva. Occorre precisare che l'influencer ha chiarito di essersi risentito più per la motivazione data da Giulia, che per il fatto che lo abbia ritenuto non meritevole della finale. Salemi, infatti, ha detto di aver ricevuto da Tommaso il consenso a fare il suo nome, ma lui smentisce questa eventualità. A Stefania Orlando, Giulia ha confidato:

"Mi sembra eccessivo questo processo alle intenzioni. Mi dovete mettere in croce? Tra di noi è sempre stato così, io ho una versione e lui la sua. Da quando sono qui dentro, quali sono state le sue dimostrazioni? Poche. Più di una volta sono rimasta male, ferita da battute ed esternazioni. […] Lui pensa di avere ragione, come io penso di avere ragione. Lui dice di avere delle mancanze, ma anch'io ne ho una lista infinita. […] Io l'ho sempre idealizzato. Quello che ha sminuito la nostra amicizia è stato lui".

Salemi volta le spalle a Zorzi per salvare Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha ammesso che la sua scelta è scaturita dall'intenzione di tutelare Pierpaolo Pretelli, permettendogli di andare al televoto tramite cui verrà scelto il primo finalista uomo, senza avversari troppo temibili. Giulia, però, ha anche ricordato di aver ricevuto troppe battute pesanti da parte di Tommaso Zorzi sulla sua relazione con l'ex velino di Striscia la Notizia. In una di quelle occasioni, avrebbe tentato di avere un confronto con lui: "‘C’è volontà di ferirmi?' gli ho chiesto. ‘No': ha risposto. ‘Ma tu sai che ci rimango male a volte?' Lui ha risposto seccamente sì e che lo fa ugualmente. Io non sono così". Infine, ha insinuato che Tommaso Zorzi sia così duro con lei solo per strategia: "Cosa stiamo recriminando? O dobbiamo aggrapparci a qualcosa per far passare una persona in maniera negativa. Io poi inizio a pensare tutto. Io gli ho detto che dobbiamo mettere da parte i rancori del passato".