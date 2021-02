Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è ormai ai minimi termini. I due sono sempre più distanti, nonostante si conoscano da tempo già fuori le mura di Cinecittà e sembrano incapaci di tollerarsi a lungo. I loro battibecchi continuano e durante la puntata di lunedì 8 febbraio 2021, quest'astio non poteva non essere oggetto di interesse per il conduttore. Quindi, davanti alle telecamere della prima serata, i due influencer hanno avuto modo di parlare di quanto sia accaduto tra loro in queste ultime settimane.

Giulia Salemi contro tutti

Come al solito, Alfonso Signorini ha mostrato ai diretti interessati i filmati della settimana, con confessionali e stralci delle ultime discussioni ed è proprio in questo momento che Giulia Salemi scopre cosa hanno detto sul conto gli altri inquilini, come Stefania Orlando. L'influencer non esita a dimostrare il suo dispiacere e dice: "Questa clip mi fa rimanere scioccata io ci sono stata per lei, ho cercato di aiutarla, consolarla, sono tre settimane che non sto bene ed è sotto gli occhi di tutti. Mi prendi in giro, avrei preferito che certe cose me le dicessi in faccia. Io da un momento all'altro sono rimasta sola, c'è proprio un accanimento contro di me". Tommaso Zorzi interviene immediatamente e ribatte:

Se c'è una persona che si è isolata, sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia

Sentendo i pareri degli altri inquilini che hanno in parte sostenuto la tesi di Tommaso e Stefania, che hanno voluto sottolineare quanto la coppia della casa litighi in continuazione e per svariati motivi, Giulia commenta l'accaduto: "Io accetto tutto perché mi metto in discussione, mi sembra diventato tutto troppo eccessivo, adesso ho l'ansia nel parlare e dire qualsiasi cosa. Non ce la faccio, sarò sbagliata io".

L'ultimo scontro tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Solo sabato sera si è consumato l'ultimo scontro tra i due, scoppiato a causa di una bottiglia di vino che Zorzi avrebbe bevuto in compagnia di Andrea Zelletta e Zenga. L'influencer italo-persiana, dopo l'ennesimo lancio di frecciate da parte del coinquilino, ha dichiarato che il comportamento di Tommaso è spinto solo dalla cattiveria. Intanto, il gieffino ha espresso il desiderio di andare in nomination, per scontrarsi proprio con lei, in modo che uno dei due esca dalla casa distendendo un po' gli animi.

Le liti sul loro rapporto d'amicizia

Durante le litigate precedenti era stato Zorzi ad aver da ridire sul comportamento della Salemi che, secondo il 25enne, avrebbe parlato spesse volte delle loro amicizia solo per strategia. I due, infatti, si conoscono da sei anni, ma stando a quanto percepito da Tommaso, il modo in cui la 27enne parla del loro rapporto dipende dal fatto che vuole ricavarne profitto e non per un sincero affetto nei suoi confronti, tanto è vero che più di una volta si è ritrovato a sottolineare: "Non dire più che siamo amici", infastidito dal presunto strumentalizzare la loro amicizia. Dal canto suo, invece, Giulia ha sempre difeso le sue posizioni, rivendicando le attenzioni dimostrategli in questi mesi.