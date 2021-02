Al Grande Fratello Vip è sempre più teso il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Sabato sera tra i due è stato ancora scontro e Giulia, sfogandosi con Pierpaolo Pretelli, ha parlato esplicitamente di "cattiveria umana" da parte di Tommaso, con cui pure c'è un rapporto che dura da sei anni.

Ho preso coscienza e non voglio più farmi intossicare dalla cattiveria, perché ormai di questo che parliamo. Parliamo di cattiveria umana, per quanto mi riguarda. Perché è proprio cattiveria. Parliamo proprio in generale di personalità diverse. Proprio egoismo nell’essere, capito? Io sono una che mi prodigo tanto per gli altri, per quello ci rimango male. Ancora una volta ieri ci sono rimasta male.

La reazione di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Parole durissime, quelle di Giulia, che Pretelli ha provato a stemperare: "Sono capriccetti. Io spesso mi dimentico l'età che ha, in alcuni momenti ricordo che ha 25 anni. Per quanto sia maturo su tanti lati, su alcuni dimostra palesemente l'età che ha. Fa gesti di un ragazzo di 25 anni, per quanto sia maturo sotto altri punti di vista". L'ultima lite è scoppiata per un motivo futile (una bottiglia di vino consumata da Tommaso con Zenga e Zelletta) ma sono diverse settimane, ormai, che Tommaso e Giulia sono ai ferri corti. Mentre il web si divide con il lancio degli hashtag "#iostocontommaso" e "#iostocongiulia", è intervenuta a commentare Gaia Zorzi, la sorella del concorrente. Secondo lei, la Salemi avrebbe esagerato: "Bisogna pesare le parole perché “cattiveria umana” non si può sentire". Gaia ha poi parlato dell'atteggiamento delle persone vicine a Giulia.

Sinceramente io sono allibita dalla strumentalizzazione del loro rapporto fatta prima da Matteo, poi lo staff e infine la mamma. Sono passati da postare foto loro insieme come bff a fare aerei “strategici”, mentre Tommaso ha mantenuto una visione della loro amicizia.

Il Matteo cui Gaia fa riferimento è l'amico del cuore di Giulia, Matteo Evandro Manzini, che aveva parlato su Twitter di "voltafaccia". Lui stesso (amico anche di Tommaso) ha però precisato in un secondo momento: "Nei miei tweet precedenti non mi riferivo a Tommaso ne ho intenzione di fare tweet a riguardo. Se avete visto il live attentamente sapete a cosa mi riferisco".

Tommaso vuole andare in nomination con Giulia

Stanco di questa odissea che dura da giorni, Tommaso ieri aveva proposto ai compagni di andare in nomination con Giulia Salemi. "Nominate metà me e metà lei? Possiamo organizzare questa cosa? Uno dentro e uno fuori, basta. Come va va. Se lo possiamo fare il prima possibile ci risparmiamo tanti malumori. o questa richiesta esplicita e voglio andare con lei al televoto". Un'idea che difficilmente si concretizzerà, dal momento che gli accordi per le nomination sono vietati.