Giovedì 1 luglio sono stati presentati i palinsesti ufficiali di Mediaset per i palinsesti della stagione 2021-22, tra novità, conferme e cambiamenti importanti. L'addio di Alessia Marcuzzi, il ridimensionamento di Barbara D'Urso e ritorni un po' effetto nostalgia come La talpa, Zelig e Scherzi a parte sono i punti focali della programmazione: di seguito, la guida completa alle tre reti generaliste del Biscione.

I nuovi palinsesti di Canale 5

Partiamo ovviamente dall'ammiraglia Mediaset, che schiera i programmi più fortunati degli ultimi anni, con alcune new entry.

Il prime time dell'autunno

Per quanto riguarda l'autunno, torna il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e le nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: lo show mantiene il doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì) e al momento prevede 13 puntate, anche se è probabile un allungamento. Il martedì è la serata dedicata alla Champions League o, in alternativa, a speciali di Caduta Libera o a film. Mercoledì è invece tutto per le fiction, con le produzioni Luce dei tuoi occhi, Giustizia per tutti, Una famiglia perbene. Il giovedì, parte il nuovo programma di Ilary Blasi Star in the Star, cui seguirà D’Iva, un ciclo di due serate con Iva Zanicchi, il ritorno di Zelig (in tre serate speciali con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e comici come Aldo Giovanni & Giacomo e Ale & Franz) e una serata che dovrebbe celebrare Claudio Baglioni. Il sabato, non può mancare Tu si que vales , mentre per quanto riguarda la domenica, l'addio a Live – Non è la D'Urso è ufficiale: vedremo Scherzi a parte e poi All Together Now e lo spin off natalizio All Together Now Kids.

La prima serata in primavera

Passiamo quindi al palinsesto primaverile di Canale 5. Si continua a puntare ai reality, con la conferma dell'Isola dei Famosi; prima ancora però, dopo il GF Vip, ci sarà La Talpa, che torna in onda dopo uno stop che durava dal 2008. Per entrambi si parla ancora una volta di due puntate a settimana, il lunedì e il venerdì. Martedì partirà un nuovo programma ancora non definito della Fascino Pgt, ma senza la conduzione di Maria De Filippi. Continuano le fiction al mercoledì con Tutta colpa di Freud, Fosca, Destino in fiamme, L'ora, Buongiorno mamma 2. Per il giovedì, si parla di Speciale Big Show, non ancora confermato, una nuova edizione di Felicissima Sera con Pio e Amedeo, uno speciale in due puntate condotto da Michelle Hunziker e una serata dedicata ai 70 anni di Renato Zero. Al sabato tornano naturalmente C'è posta per te e Amici, mentre la domenica è previsto un nuovo programma dedicato al territorio ovvero La domenica del villaggio, e successivamente Avanti un altro pure di sera.

Il daytime di Canale 5

La programmazione quotidiana infrasettimanale resta invariata, con Mattino Cinque, Forum, le soap, Uomini e donne, Pomeriggio 5 e il preserale che alterna Caduta Libera e Avanti un altro. Rivoluzionata invece del tutto la domenica, privata di Barbara D'Urso: Pomeriggio 5 resta il suo unico appuntamento (maggiormente orientato all'attualità), perché anche Domenica Live sparisce dai palinsesti. Il pomeriggio festivo sarà occupato da Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo seguito da Verissimo con Silvia Toffanin.

I palinsesti di Italia 1

Tante le novità nel prime time di Italia 1. Se il lunedì sarà la serata dedicata ai film, così come il sabato (tradizionalmente legato ai prodotti per famiglie), per il martedì prende il via il programma Buoni o cattivi condotto da Veronica Gentili; successivamente andrà in onda Le Iene, con una conduzione rinnovata (il programma di Davide Parenti in alcuni periodi andrà in onda anche di venerdì). Il mercoledì è destinato alle sperimentazioni: il nuovo show comico Honolulu , il programma Ritorno a scuola con Nicola Savino e Talentissimo me, nuovo talent per giovanissimi. Il giovedì sarà dedicato a serie tv o film. La domenica, Freedom si alternerà al suo spin off Mistery Land, con Aurora Ramazzotti e Alvin.

I palinsesti di Rete 4

Infine, la prima serata di Rete 4. I film occupano i palinsesti di sabato e domenica mentre tutti gli ormai classici appuntamenti del canale dedicati all'attualità sono confermati. Lunedì verrà dato spazio a Quarta Repubblica, mentre martedì sarà la serata di Fuori dal coro. Mercoledì andrà in onda Zona bianca, giovedì Dritto e rovescio e venerdì Quarto grado.