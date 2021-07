Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset ed è questa, senza ombra di dubbio, la notizia di maggior rilievo del mercato televisivo di questa estate. La conduttrice ha annunciato attraverso un post il suo arrivederci all'azienda dopo oltre 25 anni di carriera, lasciando intendere di non riuscire più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. Parole che, al netto del rispetto per un'azienda che l'ha lanciata e l'ha resa un volto di livello nazionale, non possono nascondere un certo risentimento per la linea editoriale dell'azienda di Cologno Monzese.

Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset

Il commento ufficiale di Mediaset è arrivato a distanza di poche ore direttamente dall'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, che parlando alla stampa in un incontro per la presentazione dei palinsesti del prossimo autunno, ci ha tenuto a rimarcare si sia trattato di una scelta unilaterale: "Ho grandissimo affetto e stima per Alessia, ma è lei che ha lasciato". Berlusconi ha fornito i dettagli di una trattativa che c'era, ma che non è andata in porto:

Per noi è un’ottima conduttrice, banalmente non siamo più soliti fare dei contratti in esclusiva, facciamo dei contratti a chi ha prodotti in onda. Lei al momento non ne ha.

Ipotesi Marcuzzi alla domenica pomeriggio, poi saltata

Eppure non mancavano gli spazi, visto che i nuovi palinsesti Mediaset hanno dato una nuova forma alla domenica pomeriggio di Canale 5 affidata a Silvia Toffanin e Anna Tatangelo con "Scene da un matrimonio". Progetto, quest'ultimo, per il quale Berlusconi riconosce ci sia stato un sondaggio proprio su Alessia Marcuzzi. Operazione che, evidentemente, non è andata in porto: "Ne abbiamo parlato, la verità è che c’erano anche problemi economici, perché la domenica dobbiamo spendere poco".

Berlusconi non esclude il ritorno

Ma l'uscita di Alessia Marcuzzi da Mediaset non sembra un addio definitivo, visto che lo stesso Berlusconi si mostra possibilista su un ritorno a stretto giro: