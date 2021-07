Nella mattinata di oggi, Pier Silvio Berlusconi ha presentato a un ristretto numero di giornalisti i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva che verrà: autunno 2021 e primavera 2022. Presenti anche Mauro Crippa, Alessandro Salem e Marco Paolini, il vice presidente Mediaset ha dichiarato con soddisfazione che il 2020 è stato chiuso al di sopra delle aspettative: "Da quest’anno, così complicato e terribile, usciremo facendo di un male un bene. Possiamo guardare al futuro in maniera tranquilla". Passando alle novità che vedremo su Mediaset per il prossimo anno, quindi in riferimento alla programmazione della primavera 2022, la notizia principale è il ritorno de La Talpa, format che torna in Italia a tredici anni di distanza dall'ultima volta.

La Talpa, la novità di Canale 5

Il lunedì sera sarà legato al venerdì sera, come ormai da tradizione da un paio di stagioni: sarà il doppio appuntamento dei reality. Vedremo il Grande Fratello Vip per tredici puntate e otto raddoppi ("ma se funziona si allungherà", assicura Pier Silvio), vedremo la nuova edizione dell'Isola dei Famosi ma soprattutto vedremo La Talpa. E qui vale la pena aprire una parentesi perché il reality show è stato acquistato da Netflix nel 2021, che ne detiene i diritti internazionali, ma riguardo ai diritti di trasmissione per l'Italia, Mediaset ha un accordo esclusivo che vale per sei edizioni complessive. Ci sarà anche la nuova Isola dei Famosi.

La Talpa, quando è andato in onda

La Talpa è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2004 su Rai2 con la conduzione di Amanda Lear nella prima puntata e dalla successiva, per tutte le restanti edizioni, da Paola Perego. Dalla seconda edizione, nel 2005, il format è andato in onda su Italia1 ed è poi tornato per la terza e ultima edizione nel 2008. La quarta edizione andrà in onda nel 2022 ma è ancora senza conduttore. Paola Perego avrebbe già espresso la sua disponibilità per ritornare alla conduzione dello storico format che, in un'epoca televisiva completamente differente, garantiva buoni ascolti per le medie di quel tempo: il 18-19% circa.

Un nuovo talent su Italia1

Ritorno a scuola, al mercoledì sera, sarà il nuovo show condotto da Nicola Savino dove i vip si confronteranno con gli studenti, tra interrogazioni ed esami. Un talent giovanile sempre di mercoledì: Talentissimo me.