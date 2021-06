L'era dei reality show non è mai veramente finita. Nonostante siano trascorsi vent'anni dall'inizio di un periodo che ha cambiato la storia della televisione, ancora oggi i reality show impegnano una parte consistente di programmazione di alcune tra le reti più seguite qui in Italia. Tra i titoli che hanno fatto la storia di questo genere c'è senza dubbio La Talpa e sembra che dopo tanti anni possa essere arrivato il momento di rispolverarlo, dandogli una nuova vita così come è successo ad altri reality che hanno vissuto più fasi.

Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Netflix avrebbe acquisito i diritti de La Talpa a livello globale, accaparrandosi un titolo che gli darebbe la possibilità di fare il salto definitivo nell'intrattenimento, come è già avvenuto in Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti dove la piattaforma ha già diversificato la sua offerta per il pubblico spaziando in territori che vanno oltre la serialità e i film. Le ultime notizie in merito a La Talpa in Italia risalivano all'acquisto del format da parte di Magnolia nel 2019. Dopo non se ne saputo più nulla.

Paola Perego e la speranza di un ritorno de La Talpa

Se la notizia dovesse essere confermata, per l'Italia sarebbe finalmente il momento del ritorno de La Talpa dopo 13 anni di assenza dall'ultima edizione condotta da Paola Perego, che ottenne allora ottimi riscontri di pubblico. Un'ipotesi, quella del ritorno de La Talpa, da tempo caldeggiata dalla stessa Paola Perego, che in più occasioni si è detta assolutamente favorevole all'idea di tornare a condurre il reality: “Mi piacerebbe, ma mi danno sempre dei budget molto ridotti; è uno di quei programmi che secondo me ha qualcosa di contemporaneo”. E aveva anche aggiunto: "Se facessero La Talpa senza di me sarebbe come rapire mio figlio".

La prima edizione italiana de La Talpa nel 2004

La Talpa arriva in Italia nel 2004, trasmesso nella prima edizione da Rai2, con la conduzione di Amanda Lear, che era stata poisostituita a partire dalla seconda puntata da Paola Perego. La stessa conduttrice ha poi condotto le due edizioni successive, passate da Rai2 a Italia1.