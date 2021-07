Sono stati presentati i palinsesti Mediaset 2021-2022 che danno un'idea complessiva di quello che i telespettatori vedranno durante la prossima stagione televisiva. Tra i programmi confermati dall'emittente non può mancare uno degli show di punta in onda ormai da vent'anni su Italia 1, stiamo parlando de "Le Iene" che andrà in onda nella prima serata del venerdì. La trasmissione ideata da Davide Parenti sarà presente per tutto l'anno ma cambierà conduttori, dopo l'abbandono da parte di Alessia Marcuzzi, uno dei volti storici dello show, e lo spostamento di Nicola Savino ad un nuovo programma su Italia 1.

Quando vedremo Le Iene in tv

L'obiettivo è quello di mantenere " Le Iene" per una serata fissa durante tutto l'anno, che sarà poi rinforzata con una doppia serata settimanale a seconda del periodo. Piersilvio Berlusconi ha sottolineato come il programma necessiti di una sferzata di novità, ragion per cui non sono stati ancora individuati i nomi di coloro che presenteranno lo show: "I nomi dei conduttori sono legati a un profilo innovativo, anche un po’ spinto, quindi ogni anno cerchiamo di rinnovare. Ancora non certi i nomi di questa stagione 2021/2022, forse Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo de Le Iene". In merito alla conduzione, non potevano mancare alcune parole sull'addio di Alessia Marcuzzi: "Ho grande stima, ma è lei ha lasciato" ha dichiarato il dirigente Mediaset, per poi aggiungere: "Non è escluso un suo ritorno con un prime time tutto suo".

A Nicola Savino un nuovo programma

Anche Nicola Savino, quindi, potrebbe non figurare più come conduttore de Le Iene. La sua presenza su Italia 1, però, è stata confermata, con il conseguente rinnovo del contratto. Il conduttore, infatti, si occuperà di un nuovo programma "Ritorno a scuola" previsto per il prime time del mercoledì sera: uno show di intrattenimento in cui personaggi famosi saranno chiamati a confrontarsi con studenti e a rifare gli esami scolastici.