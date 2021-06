Star in the Star è il nuovo show di Canale 5 che andrà in onda nel prossimo autunno 2021. Sarà una delle novità più attese per la prossima stagione Mediaset e alla conduzione c'è Ilary Blasi. Star in the Star, prodotto da Banijay, è un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di "Big Performance" con la conduzione di Michelle Hunziker. Per la composizione e lo svolgimento, Star in the Star contiene alcuni elementi che lo rendono molto simile a Tale e Quale Show e alcuni elementi di indagine che lo rendono invece simile a Il Cantante Mascherato: scopriamo perché.

Quando inizia e quando andrà in onda

Ma quando inizierà Star in the Star? Il nuovo programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, inizierà nel prossimo autunno e sarà in onda al giovedì sera, il giorno prima di Tale e Quale Show di Carlo Conti (generalmente in onda il venerdì sera, su Rai1).

in foto: Tre concorrenti della versione tedesca dello show

Come funziona Star in the Star

Star in the Star è un format musicale che offre la possibilità ai concorrenti vip in gara la possibilità di trasformarsi in vere e proprie leggende musicali. Le celebrità si presenteranno sul palco dopo un lungo lavoro al trucco e un allenamento con diversi coach vocali, cantando proprio come gli idoli più noti della musica mondiale. L'intero show è un grande omaggio a questi artisti ma conserva una componente divertente perché toccherà alla giuria cercare di indovinare chi si nasconde dietro i personaggi. Questi elementi lo rendono una sorta di unione tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. In ogni puntata, infatti, il concorrente che ha realizzato la performance meno convincente viene invitato dai giudici a togliersi la maschera e sarà quello il momento del "Face Off".

Chi sono i giudici

Il cast di giudici è ancora in via di composizione, tuttavia TvBlog ha già anticipato due nomi che sarebbero già inclusi nel progetto. Si tratta della cantante Marcella Bella ("Montagne Verdi", "Nell'aria") e del comico Andrea Pucci. In via di definizione il terzo giudice mentre potrebbe esserci anche un possibile quarto giudice (nel format originale, sono in tre).

Chi sono i concorrenti

In questo momento, il cast dei concorrenti è ancora in fase di definizione ma è ricca la rosa di nomi a cui sarebbe stata offerta la conduzione prima di Ilary Blasi. Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, avrebbe declinato la proposta essendo intenzionata a restare nell'orbita della Fascino di Maria De Filippi (giudice/coach ancora ad Amici). Anche Paolo Bonolis avrebbe declinato l'offerta.