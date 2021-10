Syria con la maschera di Loredana Bertè è la vincitrice di Star in the star Syria ha vinto Star in the star. Era lei a nascondersi dietro la maschera di Loredana Berté come molti avevano intuito. Il programma condotto da Ilary Blasi, inoltre, ha visto posizionarsi al secondo posto Mina, interpretata da Lola Ponce. Terzo posto per Michael Jackson, interpretato da Alexia e quarto posto per Lady Gaga, dietro cui si nascondeva Silvia Salemi.

Syria con la maschera di Loredana Bertè ha vinto Star in the star. Giovedì 14 ottobre si è tenuta la finale del programma condotto da Ilary Blasi, che non solo ha incoronato il vincitore ma ha anche svelato i personaggi noti che si nascondevano sotto tutte le maschere. In giuria, come sempre Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Star in the star: vince Syria, era lei Loredana Bertè

Syria si toglie la maschera di Loredana Berté

La finale di Star in the star è stata ricca di ospiti che hanno duettato insieme ai concorrenti. Nel corso dell'ultima puntata dello show sono intervenuti Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli. In questa esperienza, Syria ha avuto modo di calarsi nei panni di Loredana Berté, cantante che stima profondamente. Marcella Bella e Andrea Pucci erano riusciti a risalire alla sua identità. Claudio Amendola, invece, era convinto che sotto la maschera si nascondesse Irene Grandi. Syria ha commentato la vittoria:

"Grazie a tutti, una squadra di lavoro incredibile. Un programma incredibile. Un'esperienza pazzesca. Mi sono divertita tantissimo perché io amo Loredana Berté. Ce l'ho nel cuore, lei lo sa".

La classifica della finale di Star in the star

Vediamo ora chi si nascondeva dietro tutte le maschere e la classifica della finale di Star in the star. Durante la semifinale, gli spettatori hanno avuto modo di scoprire che sotto la maschera di Pino Daniele si nascondeva Sal Da Vinci, mentre sotto la maschera di Claudio Baglioni si nascondeva Luca Laurenti. Durante l'ultima puntata è stato possibile scoprire che sotto la maschera di Lady Gaga si nascondeva Silvia Salemi, sotto quella di Michael Jackson c'era Alexia, mentre a interpretare Mina è stata Lola Ponce. Ecco la classifica della finale:

Loredana Bertè – Syria; Mina – Lola Ponce; Michael Jackson – Alexia; Lady Gaga – Silvia Salemi

Chi si nascondeva dietro le maschere di Star in the star

Ecco, infine, le dieci maschere e i personaggi che si nascondevano dietro di loro: