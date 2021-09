Star in the Star troppo simile a Il cantante mascherato, il caso finisce in Vigilanza Rai Finisce in Vigilanza Rai il caso di Star in the Stars, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi al via dal prossimo autunno. Il programma è finito nel mirino delle polemiche perché si preannuncia come un palese intreccio tra Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, prodotti, tra l’altro dalla stessa Banijay. L’onorevole Anzaldi ha fatto sapere che presenterà un’interrogazione parlamentare sul caso.

A cura di Giulia Turco

Star in the Star è il nuovo programma previsto per la nuova stagione televisiva nei palinsesti Mediaset, che sarà condotto da Ilary Blasi. Al via dal prossimo autunno, andrà in onda il giovedì in prima serata, dunque il giorno prima di Tale e Quale Show, fin onda il venerdì su Rai 1. Il format musicale offre ai concorrenti vip in gara di trasformarsi in vere e proprie leggende musicali. Le celebrities saliranno sul palco e dopo un lungo lavoro di trucco e parrucco imiteranno gli idoli immortali della musica. Una narrativa già sentita? Ovviamente, visto che il programma sembra avere lo stesso identico meccanismo di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Le polemiche su Star in the stars

È bastato un promo e qualche anticipazione sul nuovo programma Mediaset per far scattare le polemiche. Il problema, in primis, è la retorica stantia dei nuovi programmi tv che sembrano non riuscire a rinnovarsi di rete in rete, ma non solo. Il paradosso della questione risiede soprattutto nel fatto che Star in the Star è prodotto da Banijay, la società di produzioni televisive che stipula contatti da cifre stratosferiche con la Rai, la stessa che produce anche Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, altro programma Rai al quale il format sembra richiamare palesemente. Il caso ora finirà in commissione di Vigilanza Rai, l'onorevole Michele Anzaldi ha fatto sapere di aver voler presentare un'interrogazione così che si discuta di questo inammissibile intreccio:

Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. È evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico, Fuortes se ne occupi. Con i soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda.

Come funziona Star in the stars

Il meccanismo è molto semplice e, come abbiamo detto, somiglia in tutto e per tutto allo show musicale di Carlo Conti. Gli artisti e le loro imitazioni verranno valutate da una giuria, tra i quali sappiamo già che ci sarà anche Claudio Amendola, che tuttavia non sapranno con anticipo chi di nasconde dietro ai personaggio e dovranno indovinarlo. In ogni puntata infatti, il concorrente che ha realizzato la performance meno illuminante, sarà invitato a togliersi la maschera e a rivelare la sua identità con il momento "Face Off". Insomma, un intreccio abilmente allestito tra Il Cantante Mascherato e tale e Quale Show.