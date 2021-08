Claudio Amendola torna in Tv con Ilary Blasi: “In giuria nel nuovo show di Canale 5” Spunta il nome di Claudio Amendola a completamento della giuria di “Star in the Stars”, nuovo programma di Canale 5 affidato alla conduzione di Ilary Blasi, in partenza il prossimo autunno. Gli altri due giurati del programma, già confermati, saranno la cantante Marcella Bella e il conduttore Andrea Pucci.

A cura di Andrea Parrella

Tra le novità della prossima stagione di Canale 5 c'è Star in the Stars, show di prima serata affidato alla conduzione di Ilary Blasi, chiamata al lancio di un nuovo titolo. Protagonisti del programma saranno i vip che si metteranno alla prova, in un programma il cui regolamento ricorda una sorta di intreccio tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Amendola in giuria con Pucci e Marcella Bella

In queste ore è arrivata una novità sulla giuria di Star in the Stars, che sarà composta da tre giudici. Se i primi due nomi erano già noti, quelli di Marcella Bella e di Andrea Pucci, TvBlog fa sapere che c'è la conferma sul nome di Claudio Amendola come terzo giurato. Non si tratterà della prima esperienza da giurato per Claudio Amendola, che in passato ha già ricoperto questo ruolo televisivo sia a Tale e Quale Show che a Pequenos Gigantes, entrambe le volte nel 2016.

Quando inizia e quando andrà in onda

Ma quando inizierà Star in the Star? Il nuovo programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, inizierà nel prossimo autunno e sarà in onda al giovedì sera, il giorno prima di Tale e Quale Show di Carlo Conti (generalmente in onda il venerdì sera, su Rai1).

Come funziona Star in The Stars

Star in the Star è un format musicale che offre la possibilità ai concorrenti vip in gara la possibilità di trasformarsi in vere e proprie leggende musicali. Le celebrità si presenteranno sul palco dopo un lungo lavoro al trucco e un allenamento con diversi coach vocali, cantando proprio come gli idoli più noti della musica mondiale. L'intero show è un grande omaggio a questi artisti ma conserva una componente divertente perché toccherà alla giuria cercare di indovinare chi si nasconde dietro i personaggi. In ogni puntata, infatti, il concorrente che ha realizzato la performance meno convincente viene invitato dai giudici a togliersi la maschera e sarà quello il momento del "Face Off".