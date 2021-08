Ilary Blasi svela come sarà Star in the Star, il suo nuovo show che inizierà a settembre A partire dal 16 settembre su Canale 5, in prima serata, andrà in onda il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi, ovvero “Star in the Star”. La conduttrice ha spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni qualche dettaglio su come sarà il programma al quale parteciperanno dieci concorrenti famosi che dovranno mettere in gioco le loro abilità canore.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte, fervono i preparativi per la messa in onda ed emergono le prime notizie su quello che da qui a qualche settimana vedremo in televisione. A fornirci qualche dettaglio interessante è Ilary Blasi, il cui nuovo show "Star in the Star", in onda dal prossimo 16 settembre, sembra essere una delle novità più attese di questa ripresa televisiva. Dopo la conduzione dell'Isola dei Famosi, la showgirl è pronta a riprendere il suo posto sul piccolo schermo.

Cosa vedremo in Star in the Star

In cosa consisterà il nuovo show di Canale 5? Lo spiega la padrona di casa che in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato alcuni dettagli relativi alla struttura del programma che, come si evince dal titolo, avrà come protagonisti dei personaggi noti della tv e che, da quanto spiegato dalla showgirl, sembra essere un mix di programmi già visti come Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, con un'accezione diversa:

È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io […] All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce, cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo.

La giuria dello show

Ilary Blasi, però, si è detta entusiasta di iniziare questa nuova esperienza: "Io introdurrò le varie celebrità, darò la parola ai giudici, ma non so ancora bene come potrebbe essere condurre questo programma perché è un’esperienza nuova, totalmente diversa da un reality". Al suo fianco ci sarà una giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, che avranno il compito di votare le esibizioni dei Vip mascherati.