Star in the Star, chi sono i concorrenti sotto la maschera e come funziona il programma Star in the Star, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, è iniziato giovedì 16 settembre su Canale 5. Tante le sorprese delle prime due puntate: eliminati Massimo di Cataldo, Ronn Moss e Gloria Guida, nei panni di Elton John, Paul McCartney e Patty Pravo. Ogni appuntamento prevede che i concorrenti vip indossino delle maschere, imitando le performance delle leggende dalla musica italiana e internazionale.

Star in the Star, il nuovo format condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5, ha preso il via giovedì 16 settembre. Tante le sorprese di questi due primi appuntamenti: Massimo di Cataldo, che interpretava Elton John, è stato eliminato durante la prima puntata, mentre in quella di giovedì 23 settembre sono stati eliminati Ronn Moss e Gloria Guida, nascosti sotto le maschere di Paul McCartney e Patty Pravo. Lo show di Ilary Blasi ha vissuto una partenza faticosa. Durante la serata di esordio, infatti, gli ascolti sono stati un flop e sono stati superati dalla serie Sorelle per sempre in onda su Rai1. Questo trend negativo si è confermato anche per la seconda puntata.

Secondo il meccanismo del gioco, 10 personaggi famosi mascherati si cimenteranno nell'imitazione di grandi leggende dalla musica italiana e internazionale. La giuria d'eccezione è composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Il vincitore si aggiudica un montepremi di 100.000 euro.

Il caso è finito in commissione di vigilanza Rai, per le palesi similitudini che il format presenta rispetto a due programmi di successo già in onda su Rai 1, ovvero Il cantante Mascherato di Milly Carlucci e Tale e Quale Show di Carlo Conti. E pare che Piersilvio Berlusconi sia pronto a intraprendere guerra legale contro la società produttrice del format, Banijay Italia, accusandola di truffa.

Chi sono i concorrenti che imitano i cantanti di Star in the Star

L'elemento centrale del programma sono le maschere, che a differenza di quanto accade negli studi Rai non sono personaggi di fantasia (Gatto, Giraffa, Alieno ecc), ma miti esistenti della musica. Le esibizioni sono inizialmente in playback e poi, come ha svelato Marcella Bella, dal vivo. Le maschere sono state tutte svelate e già iniziano a circolare le prime ipotesi sull'identità dei vip che si nascondono dietro.

Ecco, stando alle migliori ipotesi, i nomi di chi potrebbe nascondersi dietro le maschere :

1) Claudio Baglioni – Luca Laurenti

2) Elton John – Massimo di Cataldo (verificato / eliminato)

3) Zucchero – Adriano Pappalardo

4) Pino Daniele – Sal Da Vinci

5) Michael Jackson – Alexia

6) Lady Gaga – Valentina Persia

7) Madonna – Vittoria Schisano

8) Mina – Valerio Scanu

9) Loredana Bertè – Syria

10) Patty Pravo- Gloria Guida (verificato / eliminato)

11) Paul McCartney- Ronn Moss (verificato / eliminato)

Star in the Star, chi sono i giudici nel cast

La giuria è composta da 3 personaggi del mondo dello spettacolo: la cantante Marcella Bella, l'attore romano Claudio Amendola e il comico Andrea Pucci. Con loro, in ogni puntata, un giudice diverso. Il loro compito è quello di valutare la performance dei concorrenti in gara e decidere, alla fine di ogni serata, chi salvare e chi invece eliminare. Dovranno anche cercare di smascherare il cantante e capire quale vip si nasconde dietro il travestimento.

Come funziona Star in the Star, il meccanismo del gioco

In ogni puntata, i concorrenti si esibiscono una volta sola trasformandosi in celebrità della musica italiana e internazionale. La performance si divide in due parti: nella prima i vip cantano in playback, nella seconda, invece, usano la loro voce. A valutare le esibizioni saranno sia il pubblico in studio che la giuria, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. Alla fine si ogni serata, i giudici faranno un ballottaggio con i due cantanti meno votati. Uno di loro, poi, sarà eliminato.