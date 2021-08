Nuovi nomi per il Grande Fratello Vip, ecco chi entrerà nella casa più spiata d’Italia Il Grande Fratello Vip è quasi alle porte, i preparativi per questa sesta edizione fervono i nomi dei possibili concorrenti spuntano senza sosta. Tra i volti noti che potrebbero varcare la porta rossa c’è anche quello di una nota figlia d’arte, ovvero Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte e già da qualche mese fervono i preparativi per il sesto appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini. La lista dei possibili concorrenti si infoltisce sempre di più e tra alcuni confermati e altri ancora incerti, si fanno strada alcuni nomi interessanti. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, a varcare la soglia della celebre porta rossa potrebbe essere la giovane Jasmine Carrisi, ‘vincitrice' di un ballottaggio con un'altra figlia d'arte degna di nota.

"Jasmine Carrisi nuova concorrente"

Secondo quanto riferisce la testata, infatti, a contendersi l'ingresso nella casa più spiata d'Italia, oltre alla figlia di Albano e Loredana Lecciso, ci sarebbe stata anche la primogenita di Morgan e Asia Argento, ovvero Anna Lou Castoldi che, intanto, può vantare già qualche lavoro nel mondo del cinema e della tv. Le due, quindi, avrebbero sostenuto entrambe un provino, in seguito al quale avrebbe prevalso la figlia del cantante pugliese con cui aveva partecipato anche alla scorsa edizione di The Voice. Dopo l'idilliaca apparizione in tv l'uno accanto dell'altra, quindi, le loro strade si dividono e mentre Jasmine potrebbe migrare verso Mediaset, Albano avrebbe conquistato un posto nel parterre di Rai1 a Ballando con le stelle.

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip

Tanti sono i nomi di personaggi noti che si sono avvicendati in questi mesi e che, quindi, potremmo vedere nella casa più spiata d'Italia per un tempo che già dalle prime indiscrezioni si prospetta lunghissimo. Soleil Sorge e Sophie Codegoni, sono tra le giovani intercettate per entrare nel cast della sesta edizione e, per ora, non è arrivata alcuna smentita da parte delle dirette interessate, cosa che fa protendere per una quasi certa partecipazione al reality. Altro nome che aveva fatto scalpore è quello di Raz Degan che, però, ha smentito duramente questa indiscrezione. Chi, invece, non ha rigettato la notizia su una possibile partecipazione è Katia Ricciarelli, il cui nome gravita attorno al programma Mediaset già dallo scorso giugno. Confermatissime, invece, le opinioniste che saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.