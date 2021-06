Il Grande Fratello Vip 6 scalda i motori e inizia a delineare lo schema di gioco. Alfonso Signorini, che sarà ancora una volta in conduzione al programma, ha già messo a punto i nomi di chi siederà sulla poltrona di opinionista al suo fianco in studio. C'è grande attesa sul cast, che come lo scorso anno vedrà tra i concorrenti una ventina di "vipponi", più o meno noti. In questi mesi il conduttore ha fatto il nome di Rocco Casalino e di Gaia Zorzi, sui quali avrebbe messo gli occhi. Vedremo se saranno confermati. Nel frattempo, le indiscrezioni hanno parlato di un'altra artista, già molto nota nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

Katia Ricciarelli verso il Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli non vedrebbe l'ora di varcare la porta rossa ed entrare nella casa più spiata d'Italia. Ne è certo il giornalista Alberto Dandolo che sulle pagine di Oggi dà per certa la presenza della nota soprano nel cast. Naturalmente non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte del programma, ma stando al retroscena l'artista 75enne avrebbe già concluso la trattativa, convinta da cachet non indifferente. Per l'ex moglie di Pippo Baudo non sarebbe la prima volta in un programma tv, vista la sua partecipazione a La fattoria nell'edizione del 2006. Certo, nulla di paragonabile all'esperienza tra le mura del Grande Fratello Vip, molto più lunga e intensa dal punto di vista professionale.

Chi sono gli opinionisti del GFVip 6

Adriana Volpe sarebbe la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6. Lo ha fatto sapere il sito Tv Blog, spiegando che l'ex conduttrice di Ogni Mattina sarebbe stata scelta da Signorini per occupare un posto in studio. Non è ancora stato comunicato chi la affiancherà, le indiscrezioni hanno fatto il nome di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. È già certo che Pupo non replicherà la sua esperienza perché, come lui stesso aveva spiegato, si prenderà il tempo per tornare ad occuparsi di musica. In bilico anche la riconferma di Antonella Elia. Adriana Volpe non è un volto nuovo del reality, visto che già in passato era entrata nella casa da concorrente. Allora, la sua partecipazione sancì il divorzio dalla Rai, dopo la querelle scoppiata con Giancarlo Magalli. Il suo nuovo ruolo in Mediaset potrebbe arrivare dopo lo scarso successo alla conduzione di Ogni Mattina su TV8, che ha registrato fino all'ultimo ascolti poco convincenti.