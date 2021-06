Qualcosa si muove tra i corridoi di Cologno Monzese. La voce la alimenta Dagospia tramite il suo Giuseppe Candela: Alfonso Signorini punta su Adriana Volpe e su Sonia Bruganelli come nuove opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia più importante è quella che riguarda la moglie di Paolo Bonolis, anche perché su Adriana Volpe già era fioccata un'indiscrezione dalla stessa fonte: per Sonia Bruganelli arriverebbe un ruolo assolutamente inedito.

"È ancora prematuro", le dichiarazioni a Fanpage.it

Le speculazioni si rincorrono e si accavallano. Sonia Bruganelli in un ruolo di primo piano nel prossimo palinsesto Mediaset è una notizia molto importante, destinata a cambiare gli equilibri di tutta la struttura. Fonti vicine a lei fanno sapere a Fanpage.it che "in questo momento è ancora tutto prematuro", ma confermano in buona sostanza che una trattativa in corso c'è.

Avanza Presta, indietreggia Carmelita

Per gli amanti della "politica televisiva", Sonia Bruganelli al GfVip è una mossa che presuppone un avanzamento di tutta la scuderia di Lucio Presta. Questo sarebbe in linea con un eventuale ridimensionamento dei progetti di Barbara D'Urso al prossimo anno. Sembrerebbe certa la domenica di Mediaset affidata nuovamente a Lorella Cuccarini dopo venti anni mentre per il serale non è ancora chiara la conferma di "Avanti un altro pure di sera" con Paolo Bonolis. È certo che Barbara D'Urso terrà solo il pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo palinsesto Mediaset

Il ritorno del Grande Fratello Vip con la sesta edizione occuperà due giorni settimanali, come ormai di consueto: il lunedì e il venerdì sera. Un grande ritorno in Mediaset sarà anche quello di Enrico Papi: a lui il giovedì sera con il ritorno di Scherzi a parte. Confermatissimi gli show di Maria De Filippi: Tu sì que vales, C'è posta per te e Amici. Confermata anche una nuova stagione di All Togheter Now, il music show di Michelle Hunziker. Tra i nomi che potrebbero recitare un ruolo da protagonista il prossimo anno in Mediaset, stando alle indiscrezioni, ci sono anche quelli di Elena Santarelli e di Elisabetta Canalis. Una stagione all'insegna dei ritorni? Staremo a vedere.