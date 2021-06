Adriana Volpe sarà l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Lo dichiara il sito Tv Blog secondo cui la conduttrice di Ogni Mattina sarebbe stata scelta dal conduttore e dalla suq squadra per occupare una delle due sedie riservate agli opinionisti. Ancora ignota l’identità del collega o della collega che la affiancherà.

Adriana Volpe già concorrente del GF Vip

Adriana ha già partecipato a una edizione del Grande Fratello Vip, in quel caso nel ruolo di concorrente. Il suo ingresso nella Casa di Cinecittà segnò ufficialmente il debutto sulle reti Mediaset dopo anni in Rai. Uscita dalla televisione pubblica dopo la querelle con Giancarlo Magalli – cui è seguita una denuncia per diffamazione avanzata dalla conduttrice – Adriana passò alle reti Mediaset proprio grazie alla partecipazione al Gf Vip.

in foto: Adriana Volpe

Adriana Volpe conduttrice di Ogni Mattina

Ma il successo ottenuto partecipando al reality non è bastato a tenere Adriana legata alla rete. Terminata la sua esperienza nella Casa, la Volpe ha accettato la proposta di Tv8 di condurre Ogni Mattina. Un esperimento che non ha incontrato la piena approvazione del pubblico a casa. Gli ascolti tiepidi delle prime settimane non hanno mai ottenuto sensibili miglioramenti. Non è ancora chiaro se la partecipazione al GF Vip sarà alternata con l’impegno su Tv8 oppure se il ritorno nel programma che l’ha lanciata a Mediaset, sebbene in un altro ruolo, coinciderà con l’inizio di una nuova fase per la conduttrice. Per il momento, il Grande Fratello Vip e Adriana non hanno confermato ufficialmente la notizia. È probabile che il cast della nuova edizione del reality – che secondo Tv Blog dovrebbe contare almeno 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale – sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa.