“Soleil Sorge sarà una concorrente del Grande Fratello Vip”: ecco l’indiscrezione Prende forma la nuova edizione del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge sarebbe nel cast dei concorrenti della prossima stagione. Già protagonista indiretta del GfVip 2017 – per il tradimento a Luca Onestini, allora concorrente, con Marco Cartasegna – la ex “Uomini e Donne” è stata già concorrente di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi.

Il Grande Fratello Vip muove le prime pedine sul suo scacchiere. Nella prossima edizione del reality, ancora una volta condotto da Alfonso Signorini, ci sarà Soleil Sorge – nota anche come Soleil Stasi. A dichiararlo è il puntuale Alberto Dandolo per il settimanale Oggi dove spiega: "Non sa cantare, non sa recitare e nemmeno ballare e presentare ma in tv funziona perché dove c'è lei c'è sempre una polemica che infuoca gli ascolti. Soleil Sorge, forse anche per questa ragione, sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Gf vip". Stando alle indiscrezioni, la ex Uomini e Donne troverà nella casa più spiata d'Italia una persona con cui è in guerra da anni.

Chi è Soleil Sorge

Soleil Sorge, che all'anagrafe compare come Soleil Anastasia Sorgè e che di recente è nota anche come Soleil Stasi, è una modella, una showgirl e una influencer. È nata a Los Angeles nel 1994. È nota per aver partecipato a Uomini e Donne e per essere stata la corteggiatrice di Luca Onestini. Usciti insieme dalla trasmissione, si sono lasciati in diretta tv durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, quando Luca Onestini ha scoperto il tradimento di lei con Marco Cartasegna.

Le esperienze in televisione

Con il termine dell'esperienza a Uomini e Donne, Soleil Sorge è stata protagonista di Pechino Express con sua madre Wendy Kay. Insieme hanno formato la coppia di "Madre e Figlia". Nel 2019 è nel cast dell'Isola dei Famosi 2019 dove ha un flirt con Jeremias Rodriguez. Numerose paparazzate successive, in particolare con Andrea Iannone, ex di Belèn. La notizia di gossip fu interessante perché lui è molto amico proprio di Jeremias Rodriguez. È stata vista anche insieme a un altro ex di Belèn Rodriguez, ovvero Gianmaria Antinolfi.

Il Grande Fratello 2021: come sarà

Ma come sarà il Grande Fratello 2021? La partenza è fissata per la parte iniziale del prossimo autunno. Due le puntate settimanali confermate. Una puntata, quella principale con le eliminazioni dei concorrenti, resta al lunedì. Sono previsti 13 appuntamenti che saranno affiancati da 8 raddoppi settimanali, per il momento fissati al venerdì come nella scorsa stagione. Ovviamente la conduzione è affidata ancora una volta al magister Alfonso Signorini. La novità interessante è data dalla coppia di opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.