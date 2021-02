Dayane Mello è imprevedibile. L'incoerenza e le improvvise inversioni di marcia sono la cifra del suo Grande Fratello Vip e lo saranno fino al suo ultimo giorno nella casa. Il suo comportamento irrita e disorienta i compagni di gioco ma d'altronde la modella brasiliana non ha nulla da temere, perché si è già garantita un posto in finale. E fa forza su una fandom attivissima sui social che approva ogni sua scelta, per quanto destabilizzante. Nessuno nella casa crede più alle sue parole. Fatto sta che con i suoi meccanismi lucidi e spietati è riuscita a mettere fuori gioco il punto di forza di Rosalinda, Andrea Zenga. E ora è disposta a sacrificare anche lei.

La strategia di Dayane: "Chiederò ai miei fan di salvare Rosalinda"

In puntata Dayane Mello ha rivelato di essere innamorata di Rosalinda e di provare per lei sentimenti importanti che nessuno potrà mai cancellare. Le due donne si sono strette in un abbraccio meraviglioso, si sono tenute per mano con gli occhi lucidi, restituendo un'immagine di amore e solidarietà femminile commovente. Meno di due ore dopo Dayane manda Rosalinda al televoto, pur di non trovarsi Stefania Orlando in finale. Come se non bastasse, nella notte confida a Samantha un nuovo tassello della sua strategia: "Io farò il tifo per Rosalinda senza che lei lo sappia, parlando con la telecamera", e chiedendo ai suoi fan di salvarla. "Se Rosi vince al televoto sarebbe il top", concorda Samantha. "Bisognerebbe che tutti i tuoi….".

Rosalinda sbugiarda Dayane Mello

Ha mostrato il suo lato vulnerabile, fragile e sofferente. Ha vissuto un lutto in diretta tv e ha elaborato il dolore sotto l'occhio delle telecamere puntate notte e giorno. Eppure ha mantenuto una estrema freddezza dimostrandosi una giocatrice abilissima. Nel post puntata, la casa non fa altro che parlare di Dayane Mello. I concorrenti sono smarriti e confusi dalle sue scelte e difficilmente sapranno come metterla fuori gioco. Dopo il duro attacco di Tommaso Zorzi che non le ha risparmiato le accuse, i concorrenti pensano a come liberarsi dalla sua tela. "Una persona così non la vorrei mai nella mia vita, ho bisogno di stabilità", spiega Andrea. "Mi ama al punto di dirmi di rimanere col mio ragazzo e di propormi di uscire con suo fratello", rivela Rosalinda, "Se dobbiamo smascherarla facciamolo bene. Ci sono i video, sarebbe perfetto per me". Stefania Orlando: "Questa cosa dell'amore se l'è inventata quando ha capito di aver esagerato con te".