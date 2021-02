in foto: foto Endemol

Manca solo una settimana alla puntata finale del Grande Fratello Vip e ormai sono davvero pochi i concorrenti rimasti in gara. Nella puntata di venerdì 19 febbraio sono stati nominati Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga che, quindi, rischiano di dover abbandonare il reality ad un passo dalla fine. Nel penultimo appuntamento prima della finale, in onda lunedì 22 febbraio, a dover abbandonare al casa più spiata d'Italia è stato Andrea Zenga, votato soltanto dal 7%.

Stefania e Samantha sono salve

Come di consueto, Alfonso Signorini ha rivelato prima il nome del concorrente che è stato salvato dal pubblico, per poi passare al verdetto finale che, invece, ha decretato la fine dei giochi per Andrea. La prima concorrente a essere salvata dal televoto è stata, in modo del tutto inatteso, Samantha. Poi, Alfonso Signorini ha convocato Stefania e Andrea in due stanze separate, chiedendo loro di salutare già gli altri concorrenti. Zenga ha quindi lasciato il gioco, mentre Stefania si è salvata. La prima a scoprire l'eliminazione è stata Rosalinda, che ha letto una romantica dedica che Andrea le ha lasciato: tra i due è nata una storia d'amore, interrotta (temporaneamente) dall'abbandono forzato di Zenga. Contando anche l'eliminazione di Giulia Salemi, la Casa resta dunque senza coppie.

Le parole di Andrea Zenga

Una volta scoperto l'esito del televoto ed entrato in studio, Andrea Zenga ha così commentato il suo percorso: "Un'esperienza intensa. Domani chiamerò papà [Walter Zenga]. Innamorato di Rosalinda? Beh, è un parolone, è una cosa iniziata da una settimana. Ma sicuramente è una cosa che mi porterò fuori. Sono timido e vivere questa cosa davanti alle telecamere mi faceva sembrare un palo della luce". Mamma Roberta Termali è intervenuta in collegamento: "Un successo meraviglioso, sono contenta che ha ritrovato il papà".

I percorsi dei nominati dal GF

Nella scorsa puntata le nomination sono state piuttosto eque, quindi al televoto sono finiti con tre voti Samantha De Grenet, con due votazioni Stefania Orlando e altre due Andrea Zenga. Ogni personaggio ha avuto modo di farsi apprezzare dal pubblico in più occasioni, sebbene De Grenet e Zenga siano arrivati più tardi rispetto alla Orlando che, ormai, è una delle veterane della casa. L'amicizia di quest'ultima con Zorzi, insieme al fatto che ha superato di grand lunga Giulia Salemi in fatto di preferenze, la rende una delle protagoniste indiscusse della finale di questa quinta edizione, ma c'è da dire che la storia d'amore appena sbocciata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò potrebbe aver rimescolato le carte in tavola, soprattutto tra gli appassionati che hanno visto l'attrice siciliana compiere un percorso molto tortuoso in questi mesi.