Dopo la confessione di Dayane Mello, che si è detta innamorata di Rosalinda, Tommaso Zorzi dichiara guerra aperta. A fine puntata, Tommaso parte alla carica con l'obiettivo di smontare la strategia di Dayane. Inevitabile, considerando che la modella si è giocata la carta della sessualità, uno dei punti chiave del personaggio di Tommaso. Per lui, l'amicizia profonda con Francesco Oppini nel tempo si è trasformata in amore e per questo l'influencer era stato criticato dalla stessa Dayane, che di loro diceva: "Quando li vedo mi viene il vomito". Tommaso ora sa bene dove colpire.

Tommaso Zorzi furioso: "L'amore per Rosalinda è una ca*ata"

Dopo il suo "coming out", Dayane è messa spalle al muro da Tommaso. "L'amore per Rosalinda è una ca*ata!", la attacca. "Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto". La modella per il momento resta sulla difensiva: "Non sai cosa ho vissuto nella mia vita. So cosa voglio, chi mi ha amato e cosa provo per Rosalinda". Tommaso si sente preso in giro e non crede affatto che i suoi sentimenti siano sinceri: "Prima Denis, poi Filippo Nardi, Andrea Zenga ti sei innamorata di tutti in questa casa. Per poi ora dire Rosalinda e fare una cosa che va contro quello che hai detto".

Tommaso a Dayane: "La tua maschera è caduta"

"Stai molto attento a quello che dici", replica Dayane, messa sotto accusa non solo da Tommaso ma anche da Stefania Orlando. Sembra che la modella abbia tirato fin troppo la corda. Se i concorrenti potevano convincersi che il suo amore per Rosalinda fosse vero, la sua strategia ha iniziato a vacillare quando a fine puntata ha mandato l'amica dritta al televoto: "I miei sentimenti adesso sono per Samantha", si giustifica lei. In più, gli inquilini ricordano a Dayane le dure parole che aveva speso su Tommaso e Francesco e il loro rapporto: "Se tu non avessi fatto la morale su queste cose, saremmo stati zitti", incalza Stefania. Tommaso non ha dubbi: