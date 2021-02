Sono state ore di grande tensione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip. La modella non ha preso bene la decisione dell'attrice di nominare Giulia Salemi. Ritiene di non potersi più fidare. Inoltre, ha rimproverato alla gieffina di non aver condiviso con lei la sintonia che stava nascendo con Andrea Zenga: "Mi considera sua amica solo nei momenti di tristezza". Il giorno seguente alla quarantesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, le due non hanno ancora avuto un chiarimento.

L'aereo delle ex fan di Dayane e Rosalinda

A schierarsi dalla parte di Dayane Mello anche le ex fan della coppia, che si sono date come nome "Rosmello". In queste ore, hanno fatto volare un aereo sulla casa con il seguente messaggio: "Dayane sei l'unica certezza, siamo solo con te, ex Rosmello". Dayane ha esultato, mentre Rosalinda è scoppiata a piangere delusa. Alcuni concorrenti, allora, sono andati da Mello e le hanno riportato il malumore di Rosalinda. Tuttavia, ciò non è bastato a smuoverla. Come riporta il comunicato del GF Vip, Dayane ha dichiarato: "Sono stanca di vedere lei con la faccia triste, se fai un passo fallo felice!" e ha aggiunto: "L'affetto non cambia ma io non sarò lì a coccolarla, mi dispiace".

La decisione di Dayane Mello

Stefania Orlando ha tentato di riportare la pace tra le due amiche. Ha spiegato a Dayane che è un peccato rovinare un'amicizia così promettente solo perché Rosalinda ha deciso di nominare Giulia: "Non devi mettere in discussione la tua amicizia per una cosa fra lei e Giulia". La gieffina, però, ha spiegato di ritenere che non ci sia più nulla da risolvere: "Non c'è nulla da risolvere, lei deve riprendere la sua vita in mano e io non voglio essere in mezzo". I concorrenti sono apparsi preoccupati nel leggere nelle parole della modella molta determinazione. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se le due gieffine riusciranno a chiarirsi.