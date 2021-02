La 40esima puntata del Grande Fratello Vip ha segnato la fine delle "Rosmello"? Sembra profonda la frattura tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, dopo cinque mesi di grande amicizia che, pur con qualche momento critico, aveva resistito strenuamente, facendo sognare i fan (e qualcuno ha ipotizzato che ci potesse essere di più di una semplice amicizia). Dopo la puntata, però, Dayane ha criticato aspramente Rosalinda per la scelta di nominare Giulia Salemi, pur reputandola un'amica. La Cannavò, comprensibilmente, non l'ha presa bene.

Il primo sfogo di Rosalinda

La Mello ha rimproverato Rosalinda, convinta che a questo punto anche lei potrebbe essere presto "tradita", probabilmente in favore di Andrea Zenga con cui è nato un flirt: "Posso aspettarmi che se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai". Dayane ha cambiato camera da letto e ha dormito nella stanza blu. "Si è allontanata", si è poi sfogata Rosalinda con Samantha De Grenet, "ma quando che io piangevo, invece di dire che erano capricci perché non sei venuta a chiedermi perché piangevo? Sai la situazione che ho fuori. Questa è la realtà dei fatti. Le voglio tutto il bene del mondo. Non mi sono permessa di sparare a zero sulle persone. Devo essere criticata, giudicata, insultata. Dev'essere lei la prima nemica. Mi chiedo: ma io ho un'amica o una nemica?". A suo dire, Dayane avrebbe dovuto fare da paciere tra lei e Giulia dopo la nomination.

Mette fuoco, anziché mettere pace, dire alla persona interessata [Giulia] che dare una nomination non vuol dire che non la sopporto o mi sta antipatica. Io non ho mai detto questo di Giulia, ho solo fatto riferimento a un fattoi specifico perché dovevo dare la motivazione (Rosalinda ha nominato Giulia per le sue liti con Tommaso, ndr).

I fan prendono le distanze: "Ex Rosmello"

I messaggi dei fan arrivati per via aerea la mattina dopo la puntata non hanno fatto altro che rendere ancora più manifesto questo allontanamento tra le due ragazze. Dayane ha ricevuto una frase ispirata a La cura di Battiato: "Day essere speciale, avremo cura di te". "Grazie, almeno voi", ha urlato la Mello, provocando la reazione stizzita di Rosalinda: "Ah, "Almeno", dopo cinque mesi. Questo è quello che mi merito". Poi, è arrivato un altro messaggio aereo, ancora più esplicito: "D sei l'unica certezza, siamo solo con te. Ex Rosmello". I fan hanno dunque preso le distanze dalla Cannavò, schierandosi dalla parte di Dayane. Intanto, "ex Rosmello" è finito anche tra i trend di Twitter.

La reazione di Rosalinda

L'aereo sembra aver colpito in modo positivo Dayane: "Lei ha preso un'altra strada ormai, io faccio la mia e lei la sua. lei vive la sua storia d'amore e io vivo altre amicizie. Non c'è niente contro di lei". La Cannavò, invece, è rimasta amareggiata e non ha apprezzato l'esultanza di Dayane di fronte al messaggio provocatorio. Giulia l'ha invitata a non cancellare il bene tangibile che si sono volute per cinque mesi.

Da parte mia è così, evidentemente da parte sua no. Parlarne con calma? Forse con calma non abbiamo mai parlato, a meno che non si dà ragione a lei. C'è rimasta male perché ieri non l'ho difesa? Cosa devo fare di più per questa ragazza, di tutto quello che ho fatto qui dentro? L'ho sempre difesa a spada tratta. Ora basta, anche no. Se esulti pure per l'aereo…

Rosalinda è poi andata a piangere in camera, consolata da Tommaso: "Io mi merito tutto questo? Cosa ho fatto di male nei suoi confronti? Non ha tatto. Tutto è nato da quando mi sono avvicinata ad Andrea, parliamoci chiaro. Non sono una stupida. Io ho la coscienza a posto, però ci soffro perché ci tengo a lei. Che lei mi debba trattare come la scarpa vecchia mi fa stare male. Ci sono sempre stata per lei, l'ho giustificata in tutti i modi possibili. E lei è la prima a remarmi contro". Tommaso e Stefania l'hanno spinta a considerare il fatto che Dayane ha un carattere lunatico e che presto tornerà da lei. Il vero motivo dietro l'allontanamento della Mello sarebbe una clip della puntata in cui Rosalinda l'avrebbe fatta passare come una persona gelosa del suo rapporto con Zenga: "Io non sono gelosa della sua felicità". Sarà davvero la fine delle Rosmello o le due si riappacificheranno come le altre volte?