in foto: Foto Endemol

Cambiano ancora una volta gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la 40esima puntata. Se Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace dopo settimane di scontri, adesso a traballare è l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il loro intenso rapporto aveva già mostrato qualche turbolenza in passato ma si era sempre dimostrato un legame fortissimo. Ora, però, sembra essersi creata una frattura tra le due. Dayane prima è apparsa un po' contrariata sul flirt nato tra Rosalinda e Andrea Zenga; poi, dopo la puntata del 15 febbraio, ha criticato Rosalinda per la scelta di nominare Giulia, che è finita al televoto contro Stefania Orlando. Tra le due è scoppiato un piccolo battibecco a tavola e, alla fine, Dayane ha scelto di non dormire più al fianco di Rosalinda e si è trasferita nella stanza blu.

Dayane contro Rosalinda

"Non c'è cosa peggiore di fare un percorso con una persona e poi essere nominati da lei", ha attaccato Dayane nella cena post puntata, facendo riferimento alla bella amicizia che era nata tra Rosalinda e Giulia. La Cannavò si è difesa: "Capisco, ma il gioco si è fatto duro. Io non ho dato una motivazione personale [Rosalinda ha nominato Giulia perché avrebbe esagerato con Tommaso]. Io voglio bene a Giulia, la voglio come amica fuori". Dayane, a questo punto, si è detta convinta che potrebbe essere tradita da Rosalinda, ora che è nato un rapporto tra lei e Zenga (con cui ci sono state effusioni sotto le coperte nella notte).

Allora posso aspettarmi che se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai. Sei imprevedibile. Io ho nominato Giulia quando non andavamo d'accordo. Tu sono tre mesi che fai un percorso con questa ragazza.

La Cannavò abbandona la cena

Rosalinda ha ammesso di stare male perché Giulia sta soffrendo per le tante nomination che ha ricevuto e ha lasciato la stanza senza mangiare, delusa dalle parole di Dayane: "Non ho fame, ho altri pensieri in questo momento". Dayane ha ribadito il concetto con gli altri concorrenti, ricordando quando Rosalinda aveva nominato Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini:

Non sto litigando. Sto dicendo quello che penso. Ha fatto la stessa cosa con Samantha e con Sonia. Se si trova Zenga e Dayane voglio vedere chi salva. Lei ha dato una motivazione così banale, che se io mi stacco da lei mi nomina. Prendo atto delle cose che vedo sotto i miei occhi. Se posso dire un'opinione, non lo condivido. Non sei coerente: allora piuttosto non dare niente di te a un'altra persona, che ci resterà male se la nomini. È un po' come quando Tommaso ha nominato Maria Teresa.

Rosalinda "tradirà" Dayane?

Zorzi si è detto in effetti pentito per la nomination alla Ruta, che è poi stata eliminata e si è sentita tradita da lui e da Stefania. Il resto del gruppo si è però detto certo che Rosalinda non andrà mai contro Dayane, ma lei non è affatto sicura. La Mello è immune dalle nomination sino alla finale, ma si aspetta che nell'ultima puntata la Cannavò potrebbe preferire Zenga a lei. Insomma, le fan delle Rosmello sono in allarme: l'amicizia tra le due è in bilico?