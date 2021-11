Lo sfogo di Patrizia Mirigliani contro il GF Vip: “Mio figlio è una persona pura” Patrizia Marigliani, mamma di Nicola Pisu, ha dato sfogo ai suoi pensieri riguardo quanto accaduto tra il figlio e Miriana Trevisan. Su Instagram il duro sfogo contro il GF Vip.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello VIP e ha regalato come sempre sorprese e colpi di scena. Diversi sono i momenti che hanno catturato l'attenzione del pubblico televisivo: tra tutti, sicuramente il confronto di fuoco avvenuto tra Soleil Sorge e Delia Duran, la compagna di Alex Belli. Anche l'eliminazione di Nicola Pisu dal reality rientra tra i cinque episodi più seguiti della serata. La mamma dell'ormai ex concorrente, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, ha deciso di rompere il silenzio e con un post su Instagram ha dato sfogo ai suoi pensieri, lanciando anche un appello ad Alfonso Signorini.

Patrizia Marigliani contro il GF Vip

Dopo il due di picche da Miriana Trevisan, Nicola Pisu ha dovuto abbandonare la Casa del GF Vip. Nonostante avesse rivolto le sue scuse per le parole dette in un momento di rabbia, l'ex di Non è la Rai ha voluto prendere le distanze dal suo inquilino. Al termine della puntata che ha visto l'eliminazione del 32enne, Patrizia Mirigliani ha dato sfogo ai suoi pensieri.

Voglio condividere con voi una tematica che mi sta a cuore. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio ha avuto i suoi problemi, è una persona ingenua, pura. Ma che possa far paura mi fa davvero ridere. Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Penso che Nicola sia una persona dolce e carina verso il mondo femminile e questo sentimento che lui provava per la donna era puro, come lui. Ma come si fa a parlare di paura? Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che veramente hanno avuto paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo tante donne che hanno subito violenza, non tocchiamo questi punti.

Delusa dalle parole che sono state rivolte al figlio, ha chiesto al conduttore Alfonso Signorini di chiarire quanto detto in prima serata, su Canale 5.

Il confronto tra Miriana e Nicola prima dell'eliminazione

Nicola Pisu è stato uno dei protagonisti dell'edizione in corso del GF Vip soprattutto per via del suo flirt con Miriana Trevisan. L'abbandono del concorrente dalla Casa più spiata d'Italia ha messo fine definitivamente anche al rapporto, già compromesso da qualche settimana. Prima del verdetto del televoto, ieri sera, la Trevisan era stata piuttosto chiara con il pubblico e con Nicola: aveva ribadito la sua volontà di allontanarsi dal 32enne spiegando di non immaginare affatto un futuro con lui.

Nonostante la decisione di mettere un punto alla conoscenza, l'ex di Non è la Rai non ha preso benissimo il risultato della nomination. Ha commentato così l'uscita dalla Casa di Nicola: "Mi mancherà".